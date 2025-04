Samsung Wallet ora supporta i pagamenti pagoPA: ecco come fare

Samsung ha annunciato una nuova funzionalità all’interno di Samsung Wallet che permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA in modo semplice e veloce, utilizzando il sistema Samsung Pay. Grazie alla collaborazione con FlowPay, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione diventano immediati e più accessibili con una commissione tra le più basse del mercato.

Samsung Wallet supporta i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (pagoPA), con una commissione tra le più basse sul mercato

Crediti: Samsung

Introdotto a giugno 2022, Samsung Wallet è una piattaforma multifunzionale che consente agli utenti Galaxy di gestire in modo sicuro le proprie carte di pagamento, carte fedeltà, carte d’imbarco, Digital Key e molto altro. Tutto avviene in un’unica applicazione, con la protezione avanzata di Samsung Knox e una perfetta integrazione con l’ecosistema Galaxy.

Ed ora una novità che rende l’app ancora più interessante per gli utenti. Samsung Wallet supporta i pagamenti pagoPA: attraverso un menu dedicato all’interno dell’applicazione è possibile completare il pagamento in pochi passaggi, semplicemente utilizzando la fotocamera del dispositivo. Basta inquadrare il QR code presente sull’avviso pagoPA ed il gioco è fatto.

Oltre alla semplicità d’uso, Samsung Wallet offre anche un altro vantaggio: i pagamenti pagoPA prevedono una commissione di soli 0,95€, una delle tariffe più competitive sul mercato, inferiore rispetto a quelle applicate da molti istituti bancari.

Per accedere alla nuova funzionalità non dovete far altro che scaricare l’aggiornamento dell’app. Una volta completato l’update è sufficiente aprire Wallet e selezionare l’opzione di pagamento tramite QR code.