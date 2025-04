Samsung prepara un Camera Phone modulare: è il futuro dei top di gamma?

Nel panorama attuale essere un top di gamma vuol dire essere un Camera Phone: i miglioramenti della fotocamera sono un paradigma della categoria ed il futuro potrebbe essere “modulare“. Smartphone potenti quanto una reflex, grazie a moduli aggiuntivi da utilizzare all’occorrenza: dopo Xiaomi, vivo e Realme anche Samsung è al lavoro su questa novità.

Samsung lavora ad un Camera Phone modulare: gli smartphone puntano ad essere delle reflex

Forse parlare di “novità” potrebbe essere sbagliato: soluzioni modulari esistono da tempo come Fairphone 5 e le vecchie Moto Mods di Motorola, ossia dei moduli pensati per fornire alcune caratteristiche aggiuntive come degli speaker JBL, un proiettore, una batteria extra e perfino una fotocamera potenziata.

I principali brand cinesi stanno rispolverando questo concetto, che potrebbe diventare il prossimo trend dei top di gamma. Xiaomi ha mostrato un Camera Phone modulare al MWC 2025; vivo X200 Ultra ha debuttato con un kit fotografico che include un teleobiettivo rimovibile da 200 MP e lunghezza focale da 200 m; Realme Ultra è il concept che alza il tiro e si trasforma in una sorta di reflex.

Crediti: 91mobiles

A questi nomi ora si aggiunge anche Samsung, ma per ora si tratta di un brevetto. Il produttore asiatico è al lavoro su un Camera Phone modulare: è presente un teleobiettivo potenziato che si aggancia magneticamente al telefono. Il nuovo brevetto è stato depositato presso l’ente WIPO lo scorso anno ed approvato il 24 aprile 2025.

Il telefono conterrebbe nella scocca componenti come l’autofocus e l’OIS, mentre l’obiettivo dovrebbe essere completamente rimovibile. Inoltre sarebbe possibile utilizzare varie tipologie di moduli: un mini display posteriore, un flash potenziato, una ventola per il raffreddamento o una batteria aggiuntiva.

Trattandosi di un brevetto questo dispositivo potrebbe non vedere mai la luce. Comunque è interessante notare come tutti i principali marchi si muovano sullo stesso binario e siano alla ricerca di nuovi modi per potenziare i rispettivi Camera Phone. Inoltre il concetto di fotocamera modulare viene esplorato anche da altre aziende: ne sono un esempio lampante i moduli Moment per iPhone, Samsung e Pixel.