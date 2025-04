Samsung potrebbe dire addio alla fotocamera sotto al display

Nonostante non se ne parli molto attualmente, ci sono alcuni smartphone che utilizzano delle fotocamere sotto al display (per i selfie). Samsung è tra le aziende che utilizza con costanza questa tecnologia, che fa ormai parte del pacchetto offerto dalla serie Galaxy Z Fold. Le cose potrebbero cambiare con i futuri modelli in arrivo: il colosso tech asiatico starebbe rivalutando l’Under Screen Camera, ritenuta più un problema che un vantaggio.

Samsung starebbe rivalutando la fotocamera sotto al display: più problemi che vantaggi

Crediti: Samsung

C’è stato un periodo nella storia degli smartphone moderni caratterizzato dalla corsa alla fotocamera sotto il display: alcuni brand hanno implementato la novità ma su un singolo modello (come nel caso di Xiaomi MIX 4) mentre per alcune serie è diventata una caratteristica fissa. REDMAGIC 10 Pro e gli altri Gaming Phone dell’azienda, i modelli di punta della serie ZTA Axon e la gamma Samsung Galaxy Z Fold.

I pieghevoli della compagnia, come l’ultimo Samsung Galaxy Z Fold 6, sono dotati di una fotocamera sotto il display ma solo per lo schermo interno. Una scelta di stile e funzionale, dato che il sensore è quasi invisibile. Addirittura si vocifera che la serie principale potrebbe vedere introdurre questa caratteristica, già dal prossimo Galaxy S26 Ultra. Ma sarà davvero così?

Un report recente sostiene che Samsung avrebbe dei ripensamenti verso la tecnologia UDC (Under Screen Camera). La fotocamera sotto lo schermo è sicuramente una caratteristica peculiare ed ambiziosa, ma i problemi sarebbero superiori ai pregi. Migliorare le specifiche tecniche risulterebbe sempre più difficile, così come ammortizzare i costi. Si vocifera che questi siano gli stessi motivi per cui Apple non abbia fretta di integrare questa tecnologia a bordo dei suoi iPhone.

Il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 7, in arrivo quest’estate insieme a Galaxy Z Flip 7, potrebbe essere l’ultimo modello con selfie camera sotto al display. Le versioni future come Z Fold 8 e superiori potrebbero rinunciare del tutto alla feature.