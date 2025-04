Samsung lavora a One UI 8 con Android 16: ecco le prime immagini

Il rilascio di One UI 7 è iniziato da pochissimo (stoppato a causa di un bug ma ora di nuovo in roll out) ma già si guarda alla prossima versione. La futura One UI 8 di Samsung non dovrebbe essere molto lontana e dopo le indiscrezioni delle scorse settimane ora ci sono perfino delle foto leak.

One UI 8 nelle prime immagini leak: ecco cosa possiamo aspettarci dalla prossima versione del software di Samsung

Il produttore è tra i più affidabili quando si parla di aggiornamenti. Nonostante ciò l’uscita di One UI 7 è stata un disastro: il software è arrivato in ritardo rispetto al solito, generando malcontento nella community di Samsung. Tuttavia i lavori per la prossima One UI 8, basata su Android 16, sarebbero a buon punto: non si tratterebbe di un aggiornamento imponente come quello attuale e il roll out dovrebbe procedere senza intoppi.

A riprova di ciò, ecco una sfilza di immagini leak che mostrano il design della nuova versione dell’interfaccia. Non aspettatevi stravolgimenti nel look dato che i cambiamenti importanti sono già arrivati con One UI 7. Il software è installato a bordo di un Samsung Galaxy Z Fold 6.

Non c’è ancora una data di rilascio ma secondo i rumor One UI 8 potrebbe debuttare con i nuovi pieghevoli Z Fold 7 e Z Flip 7 (quindi a luglio). Aspettando novità sulla prossima versione potete dare un’occhiata alla lista ufficiale dei dispositivi Samsung che riceveranno Android 15.