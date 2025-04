One UI 8.0 e Android 16: quali Samsung si aggiorneranno?

Il colosso tech ha appena iniziato il rilascio di One UI 7 e, per quanto possa sembrare prematuro parlare della prossima versione, ci sono già novità. La prossima One UI 8.0 dovrebbe arrivare prima del previsto e in questo articolo andiamo ad elencare smartphone e tablet Samsung che potrebbero ricevere il nuovo aggiornamento ad Android 16.

Quali smartphone e tablet Samsung potrebbero ricevere l’aggiornamento a One UI 8.0 e Android 16

Crediti: Smartprix

I lavori sulla nuova versione software di Samsung sono già iniziati (ci sono anche immagini leak) e procedono spediti. One UI 7 ha introdotto molte novità ed è stata rilasciata in ritardo rispetto alle solite tempistiche del brand; il prossimo aggiornamento non dovrebbe introdurre grandi cambiamenti e quindi il roll out sarebbe previsto in tempi più celeri. Ecco la lista degli smartphone e tablet Samsung idonei a ricevere One UI 8.0 e Android 16: si tratta di un primo elenco non ufficiale, che aggiorneremo non appena ci saranno novità dall’azienda.

Serie Galaxy S

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Serie Galaxy Z

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 6 Special Edition

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Serie Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16 (4G/5G)

Galaxy A15 (4G/5G)

Galaxy A14 (4G/5G)

Galaxy A06

Serie Galaxy Tab

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Serie Galaxy F

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Serie Galaxy M

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Quando esce One UI 8.0?

Come evidenziato anche poco sopra, One UI 8.0 dovrebbe essere un update minore rispetto all’attuale versione. Secondo quanto trapelato finora i primi smartphone con nuovo software dovrebbero essere i pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7: di conseguenza il debutto potrebbe avvenire nel corso del mese di luglio.