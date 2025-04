One UI 7 stabile arriva oggi: ecco i primi Samsung che si aggiornano

Come promesso, dopo un periodo di ritardo e di attesa, ecco che finalmente Samsung ha dato il via al rilascio di One UI7 in versione stabile. Al momento il roll out è iniziato solo per un numero ristretto di smartphone (a partire dalla Corea del Sud) ma l’elenco di dispositivi si allungherà già nel corso del mese di aprile, fino a coprire buona parte delle serie di punta dell’azienda.

Ecco i primi smartphone Samsung che stanno ricevendo l’aggiornamento a One UI 7

Crediti: Samsung

Il rilascio di One UI 7 comincia oggi, 7 aprile, come annunciato dalla stessa compagnia: si parte con gli smartphone di punta, sia per quanto riguarda i modelli classici che i top di gamma pieghevoli. Fino a questo momento la nuova versione del software di Samsung era presente solo a bordo della serie Galaxy S25, dei mid-range Galaxy A56, A36 e A26 e dei tablet Galaxy Tab S10 FE/FE+. A questi ora si aggiungono:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 6 Special Edition

Galaxy Z Flip 6

Nel momento in cui scriviamo il rilascio di One UI 7 per questi smartphone Samsung è iniziato solo in Corea del Sud; l’aggiornamento arriverà in Italia nel corso dei prossimi giorni, man mano che il roll out farà il suo corso. Inoltre l’update farà capolino anche per altri smartphone e tablet durante le prossime settimane (presumibilmente entro fine aprile). Samsung ha confermato tutti i telefoni che si aggiorneranno a breve mentre per l’elenco completo dobbiamo necessariamente attendere (anche se c’è già una prima lista di candidati papabili).

