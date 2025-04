One UI 7.0 e Android 15: quali modelli di Samsung si aggiorneranno | Ufficiale

Come ogni anno, anche se questa volta con mesi di ritardo, Samsung sta finalmente rilasciando un nuovo major update per i suoi dispositivi: l’aggiornamento a One UI 7.0 è basato sull’ultimo Android 15 ed ora il roll out è cominciato. A differenza di quanto accaduto fino al 2023, Samsung ha preferito prendersi più tempo per preparare il major update, il cui rilascio stabile è avvenuto a inizio 2025 con la nuova serie S25. Andiamo a scoprire quali sono gli smartphone e tablet pronti a ricevere il nuovo software.

Quali smartphone e tablet Samsung riceveranno l’aggiornamento One UI 7.0 e Android 15

Segnaliamo che la lista che state per leggere è ufficiale ma non ancora completa: probabilmente Samsung aggiungerà altri modelli all’elenco. Il rilascio è partito il 7 aprile: One UI 7.0 Stabile ha iniziato a fare capolino in vari paesi (Italia compresa) e il roll out continuerà per tutto il mese coinvolgendo anche altri modelli. I primi dispositivi con a bordo la nuova interfaccia sono stati Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, seguiti dai mid-range Galaxy A56, A36 e A26 e dai tablet Galaxy Tab S10 FE e FE+. One UI 7.0 (su base Android 15) è in arrivo a bordo di numerosi telefoni e Samsung intende completare il rilascio entro il mese di giugno 2025.

Di seguito trovate l’elenco completo di tutti gli smartphone e tablet Samsung confermati finora: questi dispositivi riceveranno o hanno già ricevuto l’aggiornamento all’ultima One UI 7. Più in basso è presente la roadmap ufficiale per il rilascio dell’update: fa riferimento alla Corea del Sud quindi aggiorneremo l’articolo quando farà capolino anche la roadmap Global.

Dispositivi confermati

TOP DI GAMMA

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra (pre-installata)

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

PIEGHEVOLI

Galaxy Z Fold 6, Z Fold 6 Special Edition, Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3

Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4, Z Flip 3

MEDIO GAMMA

Galaxy A55, A54, A53

Galaxy A35, A34, A33

Galaxy A25, A24

Galaxy A16, A15

Galaxy A06, A05s (in attesa di conferma)

Galaxy F55, F54 (in attesa di conferma)

Galaxy F14 (in attesa di conferma)

Galaxy M55 (in attesa di conferma)

Galaxy M35, M34 (in attesa di conferma)

Galaxy M14 (in attesa di conferma)

TABLET

Galaxy Tab A9, A9+

Galaxy Tab S10+, S10 Ultra

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Galaxy Tab Active 5, Active 4 Pro

Roadmap ufficiale (Corea del Sud)

Aprile 2025

Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Maggio 2025

Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

Galaxy A16

Galaxy Quantum 5

Galaxy Quantum 4

Giugno 2025

Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15

Galassia Quantum 3

Galaxy Jump 3

Galaxy Jump 2

Galaxy Buddy3

Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Wide 7

Ultimo aggiornamento: 8 aprile

