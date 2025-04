Samsung Galaxy Z Fold 8 potrebbe essere il primo a 2 nm, con un colpo di scena

Si preannunciano grandi sviluppi per Samsung e per il nuovo chipset top di gamma di Qualcomm, secondo un report proveniente dalla Corea del Sud. Samsung Galaxy Z Fold 8 e forse anche Galaxy Z Flip 8 potrebbero essere i primi smartphone in assoluto realizzati con processo 2 nm, una piccola rivoluzione per il settore mobile e un colpo di scena assurdo per la compagnia asiatica.

Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy realizzato a 2 nm da Samsung: sono in corso le trattative con Qualcomm

Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 – Crediti: Samsung

Il prossimo anno vedrà il passaggio ai 2 nm con notevoli vantaggi in termini di performance e non solo. Apple è al lavoro sul suo chipset proprietario ma bisognerà attendere la serie iPhone 18. La vera rivoluzione potrebbe arrivare niente meno che da Samsung Foundry: la divisione dedicata ai semi-conduttori è passata agli onori della cronaca tech per le problematiche interne, eppure sembra qualcosa si stia muovendo dietro le quinte.

Samsung sarebbe in trattative con Qualcomm per una mossa epocale, con protagonista lo Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy. Come da tradizione entro fine anno (pare a settembre) verrà annunciato lo Snapdragon 8 Elite 2, il chipset dei top di gamma di prossima generazione. Realizzato ancora una volta a 3 nm da TSMC (con processo di terza generazione N3P), il SoC avrà a bordo dei nuovi core proprietari Oryon e una struttura All-Big-Core.

Crediti: Samsung

Come avvenuto anche quest’anno, ci sarà una versione “for Galaxy” e questa potrebbe essere il punto di svolta per Samsung. In base a quanto emerso la nuova variante del SoC dovrebbe essere prodotta non da TSMC ma da Samsung Foundry con processo a 2 nm. Un banco di prova importante che potrebbe portare nuova linfa alla divisione.

Comunque le tempistiche sarebbero abbastanza larghe: la serie Samsung Galaxy S26 dovrebbe montare l’Exynos 2600 e non è dato di sapere se ci saranno dei modelli con Snapdragon 8 Elite 2. La vera sorpresa sarebbe prevista per la seconda metà del 2026: Samsung Galaxy Z Fold 8 e Z Flip 8 dovrebbero essere i primi con Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy a 2 nm, presumibilmente a luglio del prossimo anno.

La divisione di Samsung per la produzione di chip ha avuto parecchi problemi nei mesi passati, tanto da finire al vaglio della casa madre. Nonostante le difficoltà i risultati ottenuti dall’inedito Exynos 2500 (mai uscito sul mercato) hanno fatto ben sperare e sembra che i lavori sull’Exynos 2600 procedano nella giusta direzione.