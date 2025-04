Samsung Galaxy XCover 7 Pro e Tab Active 5 Pro: i nuovi rugged arrivano in in Italia

Pensati per gli ambienti di lavoro più sfidanti e le condizioni estreme, i nuovi Samsung Galaxy XCover 7 Pro e Galaxy Tab Active 5 Pro si aggiungono alla linea di dispositivi rugged del brand. Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia.

Samsung Galaxy XCover 7 Pro e Galaxy Tab Active 5 Pro: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Samsung

L’ecosistema mobile Samsung non comprende solo top di gamma e smartphone pieghevoli, ma anche rugged phone. Si tratta di telefoni e tablet dotati di un corpo ultra-resistente, in grado di reggere ad acqua, polvere, cadute, urti, temperature estreme e non solo. Samsung Galaxy XCover 7 Pro e Galaxy Tab Active 5 Pro non si fanno mancare nulla, a partire dalla connettività 5G.

Lato autonomia abbiamo batterie sostituibili da 4.350 mAh e da 10.100 mAh mentre Tab Active 5 Pro supporta anche la funzionalità Dual Hot-Swap, consentendo ai lavoratori di sostituire le batterie senza spegnere i dispositivi e garantendo un funzionamento continuo anche quando i livelli sono bassi.

Crediti: Samsung

Tra le varie caratteristiche abbiamo il supporto alla S Pen per il tablet (è presente in confezione ed è certificata IP68), un chipset Snapdragon 7s Gen 3 per entrambi i dispositivi e display con tecnologia Vision Booster, per migliorare la visibilità all’aperto.



I nuovi Samsung Galaxy XCover 7 Pro e Galaxy Tab Active 5 Pro saranno disponibili all’acquisto da maggio, con prezzi a partire da 619€ e 699€.

Samsung Galaxy XCover 7 Pro – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 168,6 x 79,9 x 10,2 mm per 240 grammi

certificazione IP68 e MIL-STD-810H

display TFT LCD da 6,6″ Full HD+ in 20:9, 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus+

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,5 GHz – Cortex-A720 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 810

6 GB di RAM

128 GB di storage espandibile con micro SD

batteria da 4.350 mAh con ricarica da 15W

fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con ultra-wide e flash LED

selfie camera da 13 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2

Android 15 con One UI 7

Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 242,9 x 170,2 x 10,2 mm per 680/683 grammi (Wi-Fi/5G)

certificazione IP68 e MIL-STD-810H

display TFT LCD da 10,1″ WUXGA in 16:10, 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus+

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,5 GHz – Cortex-A720 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 810

6/8 GB di RAM

128/256 GB di storage espandibile con micro SD

batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida

fotocamera da 12 MP (f/1.8) con flash LED

selfie camera da 8 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G (opzionale), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2, mini-jack 3,5 mm, S Pen (IP68, in confezione)

Android 15 con One UI 7

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.