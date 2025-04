Samsung Galaxy S25 FE potrebbe deludere: non aspettatevi un top di gamma

Solitamente dopo il lancio della nuova gamma Galaxy si parte con le indiscrezioni dedicate al modello FE. Stavolta le cose sono andate in modo diverso a causa di una novità: Samsung lancerà S25 Edge, il suo top di gamma più sottile. Questo significa che non ci sarà un Samsung Galaxy S25 FE? Il flagship economico arriverà, ma quest’anno potrebbe deludere le aspettative.

Smartphone nuovo, chipset vecchio: Samsung Galaxy S25 FE potrebbe avere un processore dello scorso anno

Galaxy S24 FE – Crediti: Samsung

Fin dagli albori dei leak sul top di gamma ultrasottile si è parlato di due smartphone distinti: Samsung Galaxy S25 Edge rappresenta una prima volta per la serie ma questo non vuol dire che i modelli FE verranno tagliati. Ed ora ecco che si comincia a parlare di Samsung Galaxy S25 FE, anche se le indiscrezioni non sono entusiasmanti.

Mentre il dispositivo S25 Edge sarà un vero top di gamma con Snapdragon 8 Elite For Galaxy, la futura aggiunta alla famiglia FE dovrebbe montare un chipset datato. Si tratterebbe del SoC Exynos 2400e, ossia lo stesso presente a bordo di Galaxy S24 FE, una versione leggermente “depotenziata” dell’Exynos 2400 base (visto su Galaxy S24 ed S24+).

L’indiscrezioni arriva dai colleghi di Android Authority, citando una fonte solita (ed affidabile): la sigla interna dello smartphone (R13) sarebbe accompagnata da quella del chipset 2400e (S5E9945), lasciando poco spazio ai dubbi. Quindi non si tratterebbe più di un top di gamma “economico” ma di un modello di fascia alta.

Se il processore di Samsung Galaxy S25 FE resterà lo stesso del predecessore varrà la pena acquistarlo? Ci saranno differenze sostanziali (magari per batteria, ricarica e fotocamera)?