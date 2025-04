Niente più aggiornamenti per la serie Samsung Galaxy S20

Mentre parte il rilascio di One UI 7 in versione stabile (in ritardo rispetto al solito e atteso da mesi), è arrivato lo stop al supporto per una delle serie più iconiche del mondo Android. La gamma Samsung Galaxy S20 non riceverà più aggiornamenti, dopo ben cinque anni di onorata carriera.

Fine del supporto per Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra: gli ex top di gamma non riceveranno più aggiornamenti

Lanciata nel febbraio del 2020, si tratta di una delle serie più emblematiche del settore: il trittico composto da Samsung Galaxy S20, S20+ ed S20 Ultra ha proiettato il colosso tech cinese nel futuro, ponendosi come un nuovo inizio. Infatti è con questa famiglia di dispositivi che è partita la tradizione dei modelli Ultra (che dura fino ad oggi) mentre per la prima volta nella storia della galla S abbiamo visto l’introduzione di un teleobiettivo periscopico (con zoom 100X). Per non farci mancare nulla, sono stati i primi telefoni S a montare schermi a 120 Hz (ora presenti perfino a bordo dei budget phone).

Tornando agli aggiornamenti, la serie Galaxy S20 è giunta alla fine del suo ciclo vitale: l’azienda ha annunciato lo stop al rilascio di update e il termine del supporto. C’è ancora un membro in realtà: Samsung Galaxy S20 FE è stato presentato ad ottobre 2020, quindi verrà supportato ancora per vari mesi (attualmente è nell’elenco degli smartphone che ricevono aggiornamenti trimestrali).

Se siete in possesso di un dispositivo della gamma S20, allora questa potrebbe essere l’occasione perfetta per passare ad un nuovo modello. Samsung ha appena rilasciato la lista degli smartphone che si aggiorneranno a One UI 7 (entro giugno): ricordiamo che questo sarà l’ultimo major update per alcuni telefoni, tra cui quelli della famiglia Galaxy S21. Per scoprire quanti aggiornamenti riceverà il tuo Samsung puoi dare un’occhiata al nostro approfondimento, aggiornato ad ogni nuova uscita.

