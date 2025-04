Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 con One UI 8: i nuovi foldable avranno subito Android 16?

Con la One UI 7 basata su Android 15 in arrivo sugli smartphone di Samsung nei prossimi giorni, l’azienda coreana sembra essere finalmente pronta a passare alla prossima versione e questa volta l’attesa sarà molto meno lunga. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, la nuova One UI 8 basata su Android 16 potrebbe debuttare già quest’estate, con il lancio dei nuovi foldable Z Flip 7 e Z Fold 7.

One UI 8 in arrivo: Samsung porta Android 16 sui nuovi Z Fold 7 e Z Flip 7

Crediti: Google, Canva

Secondo quanto emerso da un report di SamMobile, Samsung avrebbe previsto un ciclo di sviluppo molto più breve per la One UI 8 rispetto alla precedente versione, con il debutto che sembrerebbe essere previsto nel corso del mese di luglio a bordo dei nuovi foldable dell’azienda. Samsung Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7, infatti, potrebbe essere i primi smartphone del brand ad utilizzare la personalizzazione del sistema basata su Android 16.

Il nuovo OS mobile di Google dovrebbe raggiungere la sua versione finale AOSP nel mese di giugno (o al massimo luglio), concedendo ai produttori l’opportunità di adattare Android 16 ai propri dispositivi in netto anticipo rispetto al passato. Al momento non è chiaro, però, se Samsung aprirà un Beta Program dedicato appositamente alla One UI 8, oppure se il debutto avverrà direttamente nella sua versione finale.

