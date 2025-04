Samsung Galaxy A55 comincia a ricevere One UI 7.0 (ma non è per tutti)

Il rilascio della versione stabile di One UI 7 è atteso tra pochissimi giorni ma solo per i modelli di punta. Tuttavia ci sono buone nuove anche per la fascia media: Samsung Galaxy A55 sta cominciando a ricevere l’aggiornamento alla versione beta dell’ultima versione dell’interfaccia del brand, anche se per il momento si tratta di una novità limitata.

Samsung Galaxy A55: al via il rilascio di One UI 7 Beta anche per la fascia media

Il rilascio di One UI 7 in versione Beta per Samsung Galaxy A55 parte da lontano: al momento l’update è disponibile in Corea del Sud quindi è probabile che farà capolino in occidente nel corso delle prossime settimane. Il nuovo aggiornamento porta una sfilza di nuove funzionalità (basate sull’AI) ed un design in parte ridisegnato. Per quanto riguarda il rilascio stabile: l’UI di Samsung debutterà per tutti dal 7 aprile, ma solo su alcuni modelli di punta (la serie S24 e i pieghevoli di ultima generazione).

Di recente la casa asiatica ha lanciato il nuovo Galaxy A56 (disponibile anche in Italia): oltre a nuove funzionalità AI il mid-range arriva con a bordo l’ultima One UI 7. Intanto, aspettando il rilascio dell’aggiornamento per tutti, sappiamo che Samsung è già al lavoro su One UI 8.

