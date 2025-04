Lo smartphone arrotolabile Samsung? Il look è più “compatto” nelle nuove immagini

Nonostante l’approccio conservativo dei pieghevoli Galaxy Z Fold e Z Flip, con poche novità risicate e un design ormai immutabile, a Samsung piace sperimentare. Alle fiere tech non è raro imbattersi in prototipi fantascientifici e i brevetti dell’azienda mostrano tante soluzioni possibili. L’ultima novità? Uno smartphone con display arrotolabile: questo brevetto di Samsung mostra il possibile design.

Samsung continua i lavori sul suo smartphone arrotolabile: ecco come potrebbe essere, secondo un nuovo brevetto

Per farvi un’idea di smartphone arrotolabile basta dare un’occhiata alla nostra anteprima di OPPO X 2021, prototipo mai messo in commercio. Si tratta di un telefono dotato di uno schermo in grado di arrotolarsi su sé stesso; grazie ed un meccanismo sofisticato il pannello si allunga e si ritrae all’occorrenza. Nel caso del nuovo rollable brevettato da Samsung abbiamo un orientamento verticale (si srotola verso l’altro) ed un formato abbastanza “tozzo”.

Comunque sembra trattarsi di uno smartphone compatto, dotato di uno schermo di dimensioni contenute e tre bordi sottili su tre lati mentre il mento risulta pronunciato. Sul retro trovano spazio due fotocamere ed il flash LED mentre di lato si nota il pulsante di accensione.

Il dispositivo è stato ricreato come render sulla base degli schizzi presenti nel brevetto. Tuttavia questo potrebbe non essere il design definitivo e Samsung potrebbe decidere di cambiare look. Inoltre non è detto che lo smartphone arrotolabile del brand diventi effettivamente realtà.

Questa non è la prima volta alle prese con un rollable di Samsung: l’azienda ha pubblicato vari brevetti per questo formato e la tecnologia Rollable Flex è stata ampiamente mostrata. In base alle indiscrezioni più recenti lo smartphone arrotolabile della compagnia potrebbe vedere la luce addirittura nel 2025 mentre successivamente ci sarà un tri-pieghevole (questo è stato confermato ufficialmente).