Un mouse da dito? No, non è fantascienza ma RING MOUSE

Il panorama tech attuale si è appena aperto agli anelli smart, anche se per il momento questi accessori sono strettamente legati a sport e salute. Tuttavia si intravedono anche soluzioni differenti: non a caso i vari produttori (Cupertino con Apple Watch in primis) hanno iniziato a sperimentare tipi di “controlli alternativi” e un anello si presta perfettamente a questo utilizzo. RING MOUSE fa proprio quello che promette: un semplice anello intelligente che permette di controllare qualsiasi tipo di dispositivo.

Con RING MOUSE il mouse diventa un anello smart: ecco come funziona

Crediti: Ring Mouse

Lanciato nelle scorse settimane come un progetto su Kickstarter, RING MOUSE ha fin da subito raggiunto traguardi da capogiro. Il gadget tech piace, complice anche il prezzo di vendita contenuto, almeno in questa fase: il dispositivo costa 69$ (circa 60€ al cambio) con uno sconto del 37% sul prezzo finale, ma sono presenti vari pacchetti tra cui scegliere.

Questo nuovo tipo di smart ring mira a mandare in pensione il classico mouse ormai obsoleto: è legato ai limiti spaziali (la scrivania), è rumoroso e poco versatile. RING MOUSE si presenta come l’alternativa, ossia un mouse da dito compatibile con smartphone, notebook, PC, tablet, smart TV e occhiali AR.

Il dispositivo si collega tramite Bluetooth (funziona con iOS, Android, Windows e MacOS) ed è subito pronto all’uso. Il corpo ospita sia un mini touchpad per lo scorrimento rapido che due pulsanti per interagire con i contenuti. È anche possibile sfruttare dei comandi rapidi come la pressione prolungata del tasto destro per zoommare oppure un click del pulsante sinistro per scattare una foto o dare il via alla registrazione di un video.

L’anello è resistente all’acqua (con certificazione IP67) ed arriva con una pratica basetta con tanto di ricarica rapida: bastano soli 5 mini per circa 1 ora di autonomia.