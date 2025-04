REDMAGIC 10 Air ufficiale: è il Gaming Phone più sottile e arriverà anche in Italia

Il trend degli smartphone compatti e sottili arriva proprio ovunque e stavolta ha contagiato anche il produttore di smartphone da gaming. REDMAGIC 10 Air si presenta come il Gaming Phone più sottile in circolazione e senza rinunce: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita (al momento in Cina, ma sta per arrivare anche in Italia).

REDMAGIC 10 Air: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

L’ultimo arrivato presenta un design molto vicino a quello di REDMAGIC 10 Pro, con il medesimo stile futuristico ma senza eccessi. Questo vale per le varianti Black e White mentre la versione Orange è dotata do un look molto più appariscente (e tamarro). La parte anteriore è occupata da un ampio schermo da 6,8″ di diagonale, con una selfie camera sotto il display e cornici ottimizzate.

Il Gaming Phone punta tutto sull’offrire un’esperienza di gioco elevata: lungo il bordo destro sono presenti i tasti dorsali touch, marchio di fabbrica della serie. C’è anche un pulsante fisico personalizzabile (sul bordo sinistro), una novità rispetto allo slider dei modelli 10 Pro e 10 Pro+.

In merito alla sua caratteristica principale, REDMAGIC 10 Air ha uno spessore di 7,85 mm ed un peso di 205 grammi: nulla di trascendentale, ma di certo un miglioramento rispetto ai fratelli maggiori (8,9 mm e 229 grammi). Il tutto utilizzando una batteria al silicio-carbonio da ben 6.000 mAh, con ricarica rapida da 80W.

Crediti: REDMAGIC

Il comparto tecnico è top ma non da modello di punta: il chipset è lo Snapdragon 8 Gen 3 (quindi niente 8 Elite) mentre il sistema di raffreddamento merita un’occhiata. Non c’è la ventolina fisica tipica della serie, ma un sistema al liquido con una camera di vapore di grandi dimensioni, vari strati di grafite ed una sezione con metallo liquido. La stessa tecnologia dei modelli Pro, una prima volta per il settore degli smartphone (che arriva direttamente dal mondo dei PC Gaming e dalla PS5).

Completano il quadro una doppia fotocamera da 50 MP con OIS e ultra-grandangolare, Android 15 lato software e il chip proprietario REDMAGIC R3. Quest’ultimo è in grado di migliorare le funzionalità dedicate al gaming ed è presente anche a bordo delle versioni Pro.

Il nuovo REDMAGIC 10 Air è stato lanciato in Cina al prezzo di 418€ e 502€ al cambio attuale, rispettivamente per la versione da 12/256 GB e quella da 16/512 GB. Se siete curiosi di mettere le mani su questa novità, potete dormire sonni tranquilli: il lancio in Italia è fissato per il 23 aprile, quindi mancano solo pochi giorni. Nella pagina ufficiale è già presente un’iniziativa promozionale.

REDMAGIC 10 Air – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 164,3 x 76,6 x 7,85 mm per 205 grammi

certificazione IP/

display flat OLED da 6,8″ 1.5K+ (2.480 x 1.116 pixel), refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, campionamento del tocco a 2.000 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore e metallo liquido

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica da 80W

fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.88-2.2) con OmniVision OV50E40, OIS, ultra-grandangolare OV50D

selfie camera sotto il display OmniVision OV16A1Q da 16 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Tasto Azione, pulsanti dorsali touch

Android 15 sotto forma di REDMAGIC OS 10

