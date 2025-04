REDMAGIC 10 Air annunciato a sorpresa: anche i Gaming Phone diventano “compatti”?

A distanza di parecchi mesi dalla sua gamma top con Snapdragon 8 Elite, l’azienda cinese torna alla carica annunciando a sorpresa REDMAGIC 10 Air: per il momento è stata svelata la data di uscita ma sembra che si tratterà di uno smartphone da gaming in formato “compatto”.

REDMAGIC 10 Air è il nuovo Gaming Phone del brand: cosa possiamo aspettarci guardando i primi teaser

Al momento l’azienda cinese ha confermato la data di presentazione di REDMAGIC 10 Air e ha offerto uno scorcio del design. Il lancio è fissato per il 16 aprile (per ora si parla solo della Cina) mentre il look sembra seguire le linee futuristiche dei fratelli maggiori 10 Pro e 10 Pro+. Visto il nome e i vari riferimenti nei teaser pubblicati suoi social asiatici, molto probabilmente il telefono andrà a competere con i vari top di gamma compatti in arrivo.

Questa parte dell’anno è dedicata ai flagship di mezzo e stavolta si guarda alle dimensioni, con display più piccoli e modelli dallo spessore contenuto. OPPO Find X8s, OnePlus 13T ma anche Samsung Galaxy S25 Edge e – verso settembre – iPhone 17 Air. È chiaro che REDMAGIC 10 Air punterà anch’esso sulle dimensioni, magari offrendo un formato più compatto (l’attuale modello Pro misura 8,9 mm di spessore per un peso di 229 grammi e monta uno schermo da 6,85″).

Come specificato poco sopra, lo smartphone sarà presentato in Cina: non si parla ancora della versione Global ma visto che solitamente REDMAGIC ha la tendenza a portare le sue novità a livello internazionale non è da escludere il debutto in Italia.

