Recensione Laifen Mini: l’asciugacapelli da viaggio adatto a tutti, anche ai bambini

Quante volte vi siete ritrovati fuori casa con la necessità di asciugare i capelli esclamando “quanto vorrei il mio phon preferito adesso“? Con Laifen Mini tutto questo è un problema del passato: venite con noi alla scoperta di quello che potrebbe essere l’asciugacapelli da viaggio da avere sempre in valigia e perfetto per tutta la famiglia, in questa recensione!

Recensione Laifen Mini

Design e materiali

La particolarità di Laifen Mini risiede proprio nel suo design ultra-compatto: questo asciugacapelli, infatti, è di poco più altro di una bottiglietta d’acqua che potete acquistare al bar (circa 22 centimetri), mentre la testa non supera la lunghezza di un iPhone 15 Pro Max (circa 8 centimetri) per un peso complessivo di 299 grammi. Tutto questo si traduce in un corpo tanto “slim” da poter essere trasportato senza alcun tipo di problema in una borsetta da viaggio, senza dover far i conti con problemi di spazio o fastidiosi design pieghevoli.

Un design tanto compatto, tuttavia, non torna utile soltanto in viaggio: le dimensioni contenute permettono di riporre facilmente l’asciugacapelli nei cassetti, ma anche di maneggiarlo con estrema praticità. L’impugnatura ergonomica, infatti, offre il diametro perfetto per bilanciare al meglio la fatica della mano e il raggiungimento dei tasti per il controllo del dispositivo. L’intero asciugacapelli, inoltre, è rivestito in un particolare materiale PU tattile che risulta particolarmente piacevole al tocco e migliora il grip dell’impugnatura.

Sul dorso del dispositivo sono presenti due tasti: uno a pressione per l’accensione ed uno a scorrimento per la selezione della modalità. Il copri-filtro è magnetico e può essere facilmente rimosso per ripulire il dispositivo, così come l’unica testina presente in confezione che si aggancia al phon con una solida presa magnetica. L’utilizzo dei magneti favorisce l’hot-swap, ovvero la sostituzione istantanea degli accessori nel caso in cui ne acquistasse di altri.

La testa dell’asciugacapelli è dotata di un LED RGB circolare sul retro che si illumina all’accensione, indicando allo stesso tempo la modalità di utilizzo attualmente selezionata, mentre il cavo di alimentazione è lungo oltre 1 metro e mezzo per favori l’utilizzo anche ad una distanza un po’ più lunga della presa di corrente. Come accennato in precedenza, in confezione è incluso anche una borsa da viaggio in simil-pelle con design pieghevole e e chiusura magnetica che permette di trasportare facilmente l’asciugacapelli senza paura di graffiarlo o danneggiarlo grazie ad un’imbottitura abbastanza spessa.

Maneggiare Laifen Mini è davvero molto semplice e anche dopo diversi minuti di asciugatura non si avverte il peso del dispositivo sulla mano. L’ergonomia particolarmente ricercata di questo prodotto, infatti, rende il dispositivo incredibilmente facile da utilizzare senza alcun tipo di sforzo o fatica.

Funzionamento, modalità e asciugatura

Laifen Mini è dotato di un motore brushless in grado da 110.000 RPM in grado di generare fino 19m/s di aria, emettendo fino a 200 milioni di ioni negativi e monitorando la temperatura oltre 100 volte al secondo per assicurare il giusto grado di calore. L’intensità e la velocità possono essere impostati su due livelli (uno basso ed uno alto) mentre le modalità di utilizzo permettono di adattare l’asciugacapelli ad ogni situazione. Abbiamo infatti la possibilità di usufruire di un getto di aria fredda, tiepida oppure calda, in modo da asciugare i capelli in base all’esigenza del momento.

Grazie alla “modalità ciclo“, inoltre, è possibile utilizzare tutte e tre le temperature in rotazione automatica, nel caso in cui si abbia bisogno di un tipo di asciugatura più particolare, magari dopo un lavaggio con balsamo per rendere i capelli più setosi. Per i più piccoli, invece, è prevista la “modalità bambini” che regola il getto d’aria in modo da non creare fastidio: in questo caso è possibile scegliere due diverse temperature e velocità: una bassa con un massimo di 38° ed una ad alta intensità in grado di raggiungere fino a 48°.

L’asciugatura dei capelli con Laifen Mini è davvero molto veloce: tipicamente per una capigliatura da uomo con capelli medio/corti è possibile ottenere un ottimo risultato in appena 5 minuti. Per le donne con capelli più lunghi il tempo varia a seconda del volume e della tipologia di capigliatura, ma nei nostri test (con un’acconciatura davvero molto lunga) l’asciugatura completa non è mai andata oltre i 15 minuti.

Anche in termini di rumore, questo asciugacapelli si comporta piuttosto bene, non superando mai la soglia dei 60 dB: il suono si avverte distintamente, ma siamo bene lontani dalla soglia del fastidio (seppur questa possa risultare piuttosto personale come valutazione). Laifen garantisce la vita del prodotto per almeno 800 ore e non fatichiamo a crederci vista la grande qualità messa in campo da questo phon.

Recensione Laifen Mini – Prezzo e considerazioni

Crediti: Gizchina.it

Laifen Mini è un asciugacapelli tanto potente quanto compatto: alle volte ci ha davvero sorpreso per quanto bene riesca nel suo compito pur mantenendo una forma tanto piccola da poter essere portato sempre con se in borsa o valigia. La pratica custodia da viaggio, infatti, è perfetta per essere infilata nello zaino o nella borsa per sfruttare il phon in ogni occasione, come per esempio in palestra.

L’asciugatura dei capelli, inoltre, è davvero veloce ed ottimale, oltre che essere adatta davvero a tutta la famiglia grazie alla modalità bambino che permette di asciugare le capigliature dei più piccoli senza arrecare troppo fastidio. Il prezzo, non è bassissimo, ma per la tecnologia messa in campo il rapporto qualità/prezzo schizza alle stelle: Laifen Mini, infatti, viene proposto a 129.99€, ma grazie all’attuale promozione presente sul sito ufficiale può essere vostro a partire da 97.49€.

Se avete bisogno di un asciugacapelli compatto, pratico e potente, la vostra ricerca è finalmente terminata: Laifen Mini è esattamente quello di che stavate cercando. Non possiamo far altro che consigliarvelo.

