Recensione JIMMY H11 Pro vs. Dyson V12 Origin: perché spendere di più?

Lo so, potrebbe sembrare un discorso un po’ controverso, ma è da tempo che interpreto la diatriba “Dyson vs. aspirapolvere cinesi” un po’ come l’enorme battaglia tra iPhone e Android. Perché, sia chiaro, se c’è un merito da dare all’azienda inglese è quella di essere riuscita a far entrare gli aspirapolvere ciclonici nell’immaginario di tantissime persone come la migliore alternativa per la pulizia della propria casa, a fronte però di un prezzo di vendita non proprio per tutti.

D’altrocanto, la concorrenza non è di certo rimasta a guardare e le aziende che negli ultimi anni hanno iniziato a produrre questa categoria di prodotti sono davvero tanti. E non si può parlare di aspirapolvere ciclonici “alternativi” a Dyson senza parlare di JIMMY, un brand che ormai abbiamo imparato a conoscere nel tempo e che abbiamo sempre apprezzato non solo per l’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti, ma anche per la quantità infinita di accessori che escono dalle confezioni dei suoi aspirapolvere ciclonici.

Ma la domanda è sempre la stessa: “meglio un aspirapolvere cinese o un Dyson?” E per dare risposta a questo amletico dubbio, abbiamo pensato di mettere a confronto proprio due prodotti della categoria: il Dyson V12 Origin e la nuova JIMMY H11 Pro. E se vi state chiedendo il motivo della scelta dei modelli, è presto fatto: ci baseremo sulla fascia di prezzo a cui sono venduti, tentando di capire se vale davvero la pena o meno spendere di più.

Confronto JIMMY H11 Pro vs. Dyson V12 Origin: quale conviene realmente comprare

Accessori in dotazione

Iniziamo il confronto con la parte più “corposa”, ossia gli accessori che escono in confezione. Un particolare in cui gli aspirapolvere cinesi tendono sempre ad abbondare, soprattutto se paragonati a quanto Dyson inserisce nella confezione dei suoi aspirapolvere. Ma andiamo con ordine.

Partiamo da un presupposto: la confezione del Dyson V12 Origin è decisamente più compatta e leggera rispetto a quella del JIMMY H11 Pro, ed il motivo è proprio la quantità di spazzole, adattatori e accessori.

Nella confezione del Dyson V12 Origin troviamo:

Corpo principale;

tubo flessibile;

spazzola delicata anti-graffio;

spazzola multifunzione;

spazzola motorizzata Slim Fluffy;

caricabatterie.

Una dotazione comunque niente male, considerando a cosa ci ha abituati il brand, che però confrontata il contenuto della confezione del JIMMY H11 Pro potrebbe quasi essere definito minimalista.

Nella confezione del JIMMY H11 Pro troviamo:

Corpo principale;

spazzola motorizzata per materassi;

spazzola due in uno per imbottiti;

spazzola per fessure con luce LED;

spazzola morbida;

connettore;

tubo flessibile;

spazzola per tappeti;

caricabatterie;

supporto di ricarica a pavimento.

Capirete quindi che, almeno in quanto ad accessori, il prodotto di JIMMY è particolarmente vincente, soprattutto se poi si paragona questo particolare con il prezzo di vendita dei prodotti, ma a questo ci arriviamo.

Design e materiali

Da un punto di vista puramente estetico, JIMMY H11 Pro e Dyson V12 Origin sono molto diversi. Il corpo principale della prima segue il tipico stile del brand, è piuttosto ingombrante (per via del motore più potente), ha una scocca realizzata in un policarbonato molto solido di colore grigio scuro, ed ha un display superiore molto grande sul quale si potrà tenere sotto controllo tutto quello che riguarda la pulizia, batteria e quantità di sporco rilevato inclusi.

La controparte inglese invece arriva con un design molto più minimalista, in cui il corpo ultra-sottile la fa da padrone e non solo per il suo ingombro più ridotto, ma anche per il bilanciamento dei pesi che è realizzato particolarmente bene. Il display è posizionato nella parte posteriore del corpo principale e l’impuntatura è a grilletto anche se per attivare l’aspirazione bisognerà premere il grande tasto rosso..

Insomma, è indubbio dire che si tratta di due design ben studiati e di ottima qualità, ed anche se la Dyson è più leggera rispetto alla JIMMY, da un punto di vista di ergonomia tenendo preferire l’impugnatura dell’aspirapolvere cinese rispetto a quella tipica a grilletto della Dyson. Ma queste sono solo preferenze personali.

C’è poi un’altra cosa che a me del Dyson non è mai piaciuta: la modalità di apertura del contenitore dello sporco. A prescindere dalla capienza, che con 0.6L contro i 0.35L è maggiore nel JIMMY, trovo la soluzione di apertura cinese molto più semplice: nello JIMMY H11 Pro, per svuotare il contenitore, è semplicemente necessario premere un tasto laterale per attivare il meccanismo di apertura posizionato sul lato sinistro del corpo.

Detto questo, ci sono pochi altri particolari che fanno una reale differenza tra i due aspirapolvere. Come già detto entrambi sono dotati di un display (ma quello di JIMMY è più completo), entrambi vengono gestiti tramite un tasto fisico, ed entrambi sono decisamente comodi da utilizzare.

Caratteristiche tecniche e potenza di aspirazione

Passiamo ora alle caratteristiche nude e crude dei due aspirapolvere. Dyson V12 Origin arriva con un motore ad 11 cicloni in grado di garantire una potenza d’aspirazione di 120 AW, comunque più che sufficiente agli utilizzi e alle necessità più comuni. JIMMY H11 Pro però, è sempre dotato di un motore ciclonico, che però è in grado di garantire ben 260 AW di potenza d’aspirazione. Un valore decisamente più alto che è indubbio faccia vincere la controparte cinese, soprattutto se poi confrontato con il prezzo di vendita.

Ora sia chiaro: nella vita reale e non pensando ai numeri, si tratta comunque di ottimi aspirapolvere che sono in grado i soddisfare le esigenze più comuni e di garantire una buona pulizia del pavimento, ma è indubbio che JIMMY H11 Pro vada ben oltre le “comuni esigenze”: il suo motore da 700w e la potenza di aspirazione che garantisce, permettono all’aspirapolvere cinese di riuscire ad aspirare praticamente ogni cosa, e le differenze si notano soprattutto quando si va ad utilizzare il dispositivo su divani, materassi o tappeti, ossia in condizioni in cui la potenza d’aspirazione nuda e cruda fa la differenza.

Ed è superiore anche in termini di dinamicità di utilizzo. I tanti accessori rendono l’aspirapolvere di JIMMY adatto a praticamente tutte le necessità che si potrebbero avere e, ad esempio, il tubo snodato permetterà di pulire sotto i mobili in piena comodità, cosa molto meno agevole quando si utilizza la controparte di Dyson.

Inoltre, la spazzola motorizzata che arriva con JIMMY H11 Pro è dotata di un sensore in grado di rilevare lo sporco: in questo modo si potrà utilizzare l’aspirapolvere in una modalità automatica che adatterà in maniera autonoma la potenza d’aspirazione necessaria per pulire al meglio lo sporco rilevato ed ottimizzare i consumi della batteria.

Bene le spazzole di entrambi i dispositivi. Sia JIMMY che Dyson hanno dotato i propri aspirapolvere di spazzole anti-groviglio che svolgono un ottimo lavoro sia con i capelli lunghi che con i peli di animali domestici ed anche se per alcuni potrebbe sembrare un particolare poco influente, vi assicuro che – dopo decine di aspirapolvere che ho testato – si tratta di uno di quei particolari che nel lungo periodo fanno molta differenza.

Autonomia della batteria e ricarica

E nonostante la JIMMY sia più potente, sulla carta dovrebbe avere un’autonomia migliore. La batteria integrata, infatti, può garantire fino a 90 minuti di autonomia (al minimo della potenza), mentre quella di Dyson circa 60 minuti. Ad ogni modo, in nessuno dei due prodotti avrete mai problemi di autonomia, a meno che non abbiate la necessità di pulire grandi superfici: qui la JIMMY fa meglio.

Entrambi i modelli hanno una batteria estraibile il che, acquistando una batteria secondaria, potrebbe raddoppiare l’autonomia di funzionamento nonché risolvere eventuali problemi di “longevità” della stessa batteria.

Prezzo di vendita e quale scegliere

Ma ora parliamo della cosa più importante: il prezzo di vendita. JIMMY H11 Pro è venduta ad un prezzo lancio di 449,00 euro sul sito ufficiale del brand, mettere Dyson V12 Origin costa 499,00 euro ma, in giro per i vari store, è possibile acquistarla con un piccolo sconto.

Insomma, la fascia di prezzo è praticamente identica, ma i due prodotti sono molto diversi tra loro. E senza troppi giri di parole, considerando che i prezzi sono molto simili tra loro, l’ago della bilancia di questo confronto non può essere che la potenza del motore e la quantità di accessori in confezione.

E no, non vi dirò quale è il migliore aspirapolvere o quale dovreste acquistare. Le caratteristiche tecniche e la qualità dei prodotti sono quelle che vi ho appena descritto ma, a mio parere, sta a voi tirare le somme e scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze. Anche se, una cosa devo dirla: io punterei sempre sul prodotto che garantisce il miglior rapporto qualità/prezzo. E considerando questo fattore, direi che non c’è storia.

