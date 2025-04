Recensione Chuwi CoreBook X i5-12450H: economico, potente il giusto e con un super display 2K

Conosciamo ormai bene Chuwi, un’azienda cinese che ormai da quasi 10 anni è presente anche in Italia e che si è fatta strada nel tempo grazie ad una filosofia molto particolare: mettere a disposizione degli utenti dei prodotti molto economici ma con, al contempo, un alto rapporto qualità prezzo. Mini PC, tablet, notebook che in linea di massima arrivano sul mercato sfruttando delle architetture hardware non proprio nuovissime, ma configurati in modo tale da poter soddisfare le necessità della stragrande maggioranza degli utenti.

Certo, non si tratta di dispositivi che fanno della velocità nuda e cruda la loro arma principale e che no, sicuramente non sono pensati per il gaming, ma se consideriamo un Intel Core i5-1250H, 16 GB di RAM DDR4, una memoria interna che può arrivare fino a 1 TB con un SSD M.2 NVMe ed un display da 14” con risoluzione 2K il tutto venduto a meno 400 euro, allora le cose iniziano a diventare interessanti soprattutto per chi ha bisogno di un computer per portare avanti le operazioni più basilari, senza dover spendere una fortuna.

Ecco, questo è il nuovo Chuwi CoreBook X i5-12450H.

Recensione Chuwi CoreBook X i5-12450H: il notebook da 14” con display 2K e Intel i5 a meno di 400 euro

Videorecensione Chuwi CoreBook X i5-12450H

Design e materiali

Considerando che si tratta di un notebook molto economico, materiali e processo produttivo del Chuwi CoreBook X i5-12450H sono decisamente piacevoli. Il lavoro di assemblaggio ed il design sono ben eseguiti, e rendono il notebook palesemente più “premium” rispetto a quello che ci si aspetterebbe da un prodotto venduto in questa fascia di prezzo.

La tastiera arriva quasi a filo scocca ed è molto ampia. il touchpad è molto grande e tutta la scocca esterna è praticamente priva di qualsiasi dettaglio particolare, eccetto che per la scritta Chuwi sulla zona posteriore del display, il che rende il Chuwi CoreBook X i5-12450H molto sobrio nonostante sia realizzato sostanzialmente in un mix di alluminio e plastica che però, e questo è un dettaglio importante, non soffre di alcuno scricchiolio né in fase di digitazione né quando si apre o chiude lo schermo.

Grande 31 x 22 x 1.7 cm e pesante 1,4 kg, il notebook integra una porta USB-C 3.2, due porte USB-A 3.1, il jack 3.5mm per le cuffie e la slot per la microSD ed una HDMI. Lato connettività davvero nulla da dire: è molto completa.

La tastiera ha layout americano, ma si può impostare in italiano senza alcun problema, vero è però che per riuscire ad abituarsi a questa diversa disposizione dei tasti, forse, ci vorrà un po’ di tempo. Ad ogni modo, si tratta di una buona tastiera, molto spaziosa ed ottima per la scrittura anche grazie al giusto spazio tra i tasti e la corsa piuttosto piacevole e silenziosa: non è retroilluminata ed ha un layout rigido al 60%.

Molto soddisfacente, soprattutto per la fascia di prezzo del prodotto, è il trackpad, decisamente ampio, in grado di supportare perfettamente tutte le gestures di Windows e di garantire un puntamento sempre preciso e comodo. L’unico neo potrebbe essere la durezza del tasto fisico, forse troppo resistente, ma ci si fa subito l’abitudine.

Display

Uno dei punti forti del Chuwi CoreBook X i5-12450H è il suo schermo, soprattutto se valutato in base al prezzo di vendita. Nonostante si tratti a tutti gli effetti di un notebook economico, il pannello utilizzato è un IPS InCell da 14” con una risoluzione 2K di 2160 x 1440 con una frequenza d’aggiornamento a 60 Hz e la copertura del 100% della gamma colore sRGB. La qualità dell’immagini è molto buona, in tutte le angolazioni, e sia colore che contrasto sono decisamente superiori rispetto a quanto si trova in altri prodotti venduti nella stessa fascia di prezzo.

Niente male anche la luminosità di picco, che permette di utilizzare il notebook senza problemi anche in ambienti molto luminosi, anche grazie alla finitura opaca dello schermo che gestisce molto bene i riflessi.

Hardware e prestazioni

Prima di passare alle prestazioni, un veloce appunto sul software: Chuwi CoreBook X i5-12450H arriva con Windows 11 Home a 64 bit, non ha alcun bloatware installato ed è riuscito a superare senza alcun problema il nostro solito controllo di virus e malware. Tutti i driver sono installati correttamente e può essere aggiornato senza problemi con Windows Update.

Così come fa supporre il nome, al suo interno c’è un processore Intel Core i5-1250H (ossia un Alder Lake-H, presentato nel 2022) che viene prodotto a 10 nm ed è animato da 12 core (quattro dei quali sono Performance a 4.5 Ghz e otto sono a basso consumo a 3.4 Ghz). La scheda grafica è integrata ed è una Intel X3 ed è forse proprio la GPU il più grande freno di questa configurazione.

Sia chiaro, le prestazioni del Chuwi CoreBook X i5-12450H sono più che sufficienti per un utilizzo comune, non solo per il web browsing, per la modifica di documenti e per lo streaming di serie TV e film, ma anche per un editing non troppo spinto su Photoshop soprattutto grazie alla buona velocità dell’SSD che è un PCIe 3.0×8 in grado di raggiungere prestazioni niente male se paragonate al prezzo del dispositivo.

In quanto a numeri nudi e crudi, dai nostri benchmark il notebook si è rivelato piuttosto in linea con le prestazioni che si dovrebbero avere con la sua architettura hardware anche se, di nuovo, la GPU integrata ne limita l’utilizzo qualora si voglia giocare a titoli 3D complessi o ad emulatori che richiedono una grande potenza di calcolo. Ma, signori, ricordiamoci che si tratta di un notebook venduto a meno di 400 euro, e a queste cifre qualche compromesso bisogna accettarlo.

Piuttosto bene anche il sistema di dissipazione termica, in un utilizzo comune le ventole non si sentono quasi mai, ed iniziano ad attivarsi solo quando si chiede al notebook di portare avanti operazioni piuttosto complesse. All’aumento della temperatura però, il sistema soffre leggermente di termal throttling e, per preservare il processore, potrebbe capitare che superato un certo livello abbassi di circa il 20% le prestazioni del processore.

Autonomia della batteria

La batteria del Chuwi CoreBook X i5-12450H è una 46.2 Wh che gli garantisce una buona autonomia, anche se non è proprio il suo punto forte. Nonostante il brand garantisca ci 8 ore di utilizzo con un’unica carica, nei miei test con lo schermo a luminosità media ed un utilizzo moderato sono riuscito ad arrivare a circa 6 ore e mezzo di utilizzo.

Certo, non si tratta di una cattiva autonomia, ma diciamo che il brand avrebbe potuto fare un qualcosina in più soprattutto considerando l’architettura hardware. Nella media la velocità di ricarica.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del Chuwi CoreBook X i5-12450H è di 395 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarlo in sconto grazie ad un coupon esclusivo che fa scendere la cifra necessaria a XXX euro. Una cifra tutto sommato in linea con i suoi diretti competitor che utilizzano lo stesso hardware, con i quali sostanzialmente il notebook di Chuwi condivide tutto, eccetto il display ed il design che sono molto superiori a quanto si trova nella stessa fascia di prezzo.

In soldoni, stiamo parlando di un notebook che non fatica nelle operazioni di tutti i giorni e che è in grado di gestire piuttosto bene il multitasking e tanti tab di Chrome aperti. È uno di quei computer che non si acquistano per il gaming, ma qualora si avesse la necessità di un prodotto economico con il quale effettuare le operazioni più comuni, realizzato molto bene e con uno dei migliori display della fascia di prezzo, allora se ne potrebbe valutare l’acquisto.



