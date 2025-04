Realme GT 8 Pro vuole essere un Camera Phone, con questa novità

L’attuale top di gamma di Realme ha debuttato lo scorso novembre ed è stato tra i primi con Snapdragon 8 Elite. Anche se mancano parecchi mesi al lancio del nuovo flagship hanno già iniziato a fare capolino delle indiscrezioni sul futuro Realme GT 8 Pro. I miglioramenti non riguarderebbero soltanto il SoC ma si vocifera anche una gradita novità per la fotocamera.

Si comincia già a parlare di Realme GT 8 Pro: ecco le prime indiscrezioni sul prossimo flagship

GT 7 Pro – Crediti: Realme

Come avvenuto per Realme GT 7 Pro, l’uscita del prossimo modello di punta del brand è attesa entro fine anno, forse a novembre. La novità che potremmo dare per scontata è di certo il chipset: verso ottobre assisteremo al debutto dello Snapdragon 8 Elite 2 e di certo Realme GT 8 Pro avrà a bordo l’ultima soluzione top di Qualcomm.

Un insider cinese ci offre qualche dettaglio in più, da prendere con cautela. Il flagship di Realme migliorerebbe almeno in altri due aspetti, mentre ci sarebbe una riconferma per la sicurezza.

Realme GT 8 offrirebbe ancora una volta un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (sotto lo schermo): ormai questa funzione è un must per la fascia premium;

(sotto lo schermo): ormai questa funzione è un must per la fascia premium; la batteria dovrebbe salire a circa 7.000 mAh , con il supporto alla ricarica da 100W: l’attuale GT 7 Pro monta un’unità da 6.500 mAh con ricarica da 120W;

, con il supporto alla ricarica da 100W: l’attuale GT 7 Pro monta un’unità da 6.500 mAh con ricarica da 120W; il comparto fotografico guadagnerebbe un teleobiettivo periscopico da 200 MP: sicuramente un grande passo avanti rispetto all’attuale modulo IMX882 da 50 MP.

Tra queste tre possibili novità la più interessante è sicuramente l’ultima: un teleobiettivo a periscopio da 200 MP lo renderebbe un Camera Phone di tutto rispetto, al pari di vivo X200 Pro, X200 Ultra e Xiaomi 15 Ultra.