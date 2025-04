Realme GT 7T: le specifiche svelate da Geekbench

Dopo la presentazione del top di gamma GT 7 Pro c’è stato un periodo di silenzio per la serie, ma ora è tempo di guardare ai nuovi modelli. La versione standard Realme GT 7 è in arrivo sia in Cina che nei mercati Global, ma c’è spazio anche per un’altra variate. Realme GT 7T si avvicina e i primi benchmark su Geekbench offrono una panoramica più chiara di quello che ci aspetta.

Realme GT 7T su Geekbench: al via le prime indiscrezioni sul prossimo modello Global della serie GT

GT 6T – Crediti: Realme

Tra i prossimi smartphone internazionali del brand ci sarebbe Realme GT 7T: le indiscrezioni iniziali parlano dell’India, ma visti i precedenti non è da escludere che possa arrivare anche in Italia. Aspettando di saperne di più in via ufficiale, lo smartphone siglato RMX5085 è apparso anche su Geekbench con 8 GB di RAM e Android 15.

Geekbench rivela un altro dettagli importante: il dispositivo sembra mosso dal Dimensity 8400 di MediaTek. A questo punto tutto si fa più chiaro, ossia Realme GT 7T potrebbe essere un rebrand di Realme Neo 7 SE (lanciato in Cina a febbraio).

Il legame tra la serie GT e quella Neo è molto stretto: i precedenti GT 6 Neo e GT 6 SE sono stati lanciati a livello Global e in Italia come GT 6 e GT 6T. A questo punto forse conosciamo già l’identità dei prossimi smartphone per i mercati internazionali e come al solito c’è molta confusione:

Realme Neo 7 è stato presentato in Cina a dicembre e dovrebbe debuttare Global come Realme GT 7 base ;

; GT 7 cinese è in realtà tutto un altro smartphone, con specifiche da flagship

Realme GT 7T (Global) dovrebbe essere un rifacimento di Neo 7 SE cinese;

il fratello maggiore GT 7 Pro è lo stesso per tutti i mercati ed ha debuttato in Italia a novembre.

Tornando a Realme GT 7T, manca ancora una data e non ci sono dettagli ufficiali: nel frattempo ecco le possibili specifiche, sulla base dell’ipotesi rebrand.

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 162,53 x 76,27 x 8,56 mm per 212 grammi

certificazione IP66/IP68/IP69

display AMOLED 8T LTPO da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 6.000 nit, campionamento del tocco a 360 Hz (fino a 2.600 Hz), profondità colore a 10 bit e protezione Crystal Armor Glass

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.700 mm²

SoC MediaTek Dimensity 8400 Max a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU Mali-G720 MP7

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 7.000 mAh con ricarica da 80W

fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con IMX882, OIS e ultra-grandangolare da 112°

selfie da 16 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Android 15 con Realme UI 6.0

Ultimo aggiornamento: 17 aprile

