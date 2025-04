Realme GT 7 ufficiale con Dimensity 9400+, una cover “glaciale” e tanta batteria

Il nuovo arrivato è il terzo modello della serie di punta GT: a novembre abbiamo assistito al debutto di Realme GT 7 Pro con Snapdragon 8 Elite, lanciato anche in Italia; a febbraio è stato il turno di Realme GT 7 Pro Racing, variante economica (ma sempre con il SoC Qualcomm). Ora tocca a Realme GT 7 “liscio” e in questo caso si cambia registro: ecco tutti i dettagli di specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (per ora quello cinese).

Realme GT 7 (versione cinese): tutto quello che c’è da sapere tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

Il top di gamma mantiene inalterato lo stile della famiglia, con un modulo fotografico squadrato ed uno schermo Micro Quad Curved con punch hole centrale. Tuttavia le novità partono già dall’esterno: la scocca di Realme GT 7 è realizzata in un nuovo materiale glaciale, pensata per dissipare il calore con la massima efficienza.

La cover posteriore è composta da un materiale micro tra fibra di vetro e grafene, una prima volta per il settore. Il risultato è un aumento fino al 600% della conduttività termica rispetto ai classici pannelli di vetro. Ciò contribuisce a mantenere le temperature fresche, anche grazie al sistema al liquido con camera di vapore presente sotto la scocca. Il nuovo materiale è anche leggero, sottile e resistente alle cadute.

Crediti: Realme

L’altra novità è la batteria potenziata: si tratta nuovamente di un’unità al silicio-carbonio, ossia ad alta densità ma dallo spessore contenuto. Con Realme GT 7 si sale a 7.200 mAh (con ricarica da 100W), contro i 6.500 mAh di GT 7 Pro e GT 7 Pro Racing.

Infine, la terza differenza rispetto ai fratelli: a questo giro lo Snapdragon viene messo da parte per il Dimensity 9400+. Il chipset è la versione potenziata dell’attuale 9400, processore di punta di MediaTek: è caratterizzato da un’architettura All Big Core, realizzato a 3 nm e dotato di una frequenza di clock leggermente migliorata. Non manca una GPU con Ray Tracing (e non solo), così come varie ottimizzazioni all’insegna dell’AI.

Il resto del comparto tecnico non fa una piega: c’è uno schermo OLED da 6,80″, una lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto il display, una fotocamera principale IMX896 da 50 MP e Android 15 lato software. Come avvenuto con vari modelli recenti, le funzionali AI sono basate su DeepSeek.

Prezzo in Cina

Il nuovo flagship parte da soli 2.599 CNY, circa 310€ al cambio: al momento Realme GT 7 è il dispositivo più economico con Dimensity 9400+, dato che sia OPPO Find X8s che vivo X200s partono da 4.199 CNY. Di seguito trovate prezzi e configurazioni dell’ultimo Realme.

12/256 GB – 2.599 CNY (310€)

16/256 GB – 2.899 CNY (346€)

12/512 GB – 2.999 CNY (358€)

16/512 GB – 3.299 CNY (394€)

16 GB/1TB – 3.799 CNY (454€)

Realme GT 7 (versione cinese) – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 162,42 x 75,97 x 8,25 mm per 203 grammi

Certificazione IP68/IP69

Display OLED 8T LTPO BOE Q10 da 6,80″ 1.5K+ (2.800 × 1.280 pixel), micro–curved su quattro lati, profondità colore a 10 bit, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, PWM a 4.608 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit

Lettore d’impronte sotto il display (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.700 mm²

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 7.200 mAh con ricarica rapida da 100W

Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con IMX896, OIS e ultra-wide OV08D10 da 112°

Selfie camera IMX480 da 16 MP (f/2.4)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI)

Android 15 con Realme UI 6.0

Realme GT 7: cosa cambierà con la versione Global?

Come avvenuto anche con la scorsa generazione (Realme GT 6 cinese e Realme GT 6 Global) la versione internazionale dovrebbe essere diverso rispetto al modello lanciato in Cina. Come visto, quest’ultimo è un vero e proprio top di gamma mentre il modello Global dovrebbe essere un dispositivo di fascia media, rebrand di Realme Neo 7 cinese. Si vocifera anche di Realme GT 7T, in questo caso un rebrand di Neo 7 SE.