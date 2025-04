Realme GT 7 avrà una scocca “glaciale”, un sistema di raffreddamento mai visto prima

Uno dei problemi principali degli smartphone è quello delle alte temperature, dovuto a processori sempre più potenti e operazioni complesse (come il mobile gaming). Ogni azienda si ingegna come può per trovare una soluzione ed ora tocca a Realme GT 7: il suo sistema di raffreddamento è inedito ed utilizza materiali mai visti prima a bordo di uno smartphone.

Realme GT 7 sarà il primo smartphone al mondo con un nuovo sistema di raffreddamento

Crediti: Realme

Il prossimo top di gamma di Realme farà affidamento su materiali nuovi: l’azienda conferma la presenza di una scocca “glaciale”, in grado di dissipare in modo efficiente il calore e mantenere le temperature sempre fresche. Di solito gli smartphone presentano un tipo di raffreddamento passivo (con strati di fogli di grafene) oppure attivo (al liquido con camera di vapore). REDMAGIC 9 Pro è un caso a parte: è il primo telefono al mondo dotato di un sistema che utilizza anche metallo liquido (mutuato dai PC Gaming e dalla PS5). Ma qual è la novità introdotta da Realme GT 7?

Il nuovo smartphone adotta una cover posteriore realizzata con un materiale misto tra fibra di vetro e grafene: rispetto ai tradizionali pannelli di vetro questa scocca è in grado di raggiungere fino al 600% di conduttività termica. Il nuovo materiale risulterebbe anche più sottile, leggero e resistente alle cadute.

Non è chiaro, ma è probabile che il telefono avrà anche un sistema interno al liquido con camera di vapore: il calore prodotto dal SoC viene assorbito da quest’ultima e poi dissipato all’esterno. E qui che entrerà in gioco il nuovo materiale della scocca, in grado di disperdere il calore in modo più rapido e quindi di mantenere la temperatura stabile e fresca.

Il nuovo Realme GT 7 arriverà nel corso del mese di aprile (in Cina) e sarà tra i primi con Dimensity 9400+, versione potenziata dell’attuale SoC di punta Mediatek.

Scheda tecnica presunta