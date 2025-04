Realme GT 7 Pro riceve la prima beta di Android 16: ecco come provare il nuovo sistema operativo

Realme è tra i partner di Google che ha deciso di offrire agli utenti la possibilità di testare in anteprima il nuovo Android 16 grazie ad una prima versione Beta. Gli utenti con Realme GT 7 Pro, infatti, possono iniziare a testare il nuovo sistema operativo del robottino verde ancora prima che la versione finale venga rilasciata per tutti.

Android 16 Beta arriva su Realme GT 7 Pro: download e installazione

Crediti: Realme

La compagnia cinese ha pubblicato oggi Android 16 Beta 2 per Realme GT 7 Pro, aprendo ufficialmente le porte all’Android 16 Developer Preview Program. Realme, tuttavia, ha tenuto a sottolineare che questa versione è destinata agli sviluppatori che vogliono adattare le proprie app al nuovo sistema operativo, essendo ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo e potrebbe non essere abbastanza stabile per l’uso comune di tutti i giorni. L’installazione, quindi, è sconsigliata ai comuni utenti, dato che anche le app potrebbero non funzionare come dovrebbero.

Come installare Android 16 Beta 2 su Realme GT 7 Pro

L’installazione di Android 16 Beta 2 è su Realme GT 7 Pro risulta essere abbastanza semplice, ma ci sono delle precauzioni da prendere: è altamente consigliato effettuare un backup dei propri dati, visto che l’upgrade dell’OS cancellerà tutti i dati degli utenti. Una volta assicurati di aver salvato i dati più importanti, è possibile procedere con la guida che trovate qui sotto.

Scaricate Android 16 Beta 2 Update Package sul vostro dispositivo Abilitate la Developer Mode Tap 7 volte sul numero della build in “Impostazioni > Informazioni sul telefono” Recatevi in “Impostazioni > Aggiornamento software” Dalle impostazioni in alto a destra scegliete “Seleziona manualmente il pacchetto di installazione” Selezionate il file scelto in precedenza Attendete il completamento dell’installazione

Se Android 16 Beta 2 non dovesse essere di vostro gradimento, potrete effettuare il rollback ad Android 15 scaricando il file Rollback Package e seguendo nuovamente la guida, ma questa volta scegliendo il nuovo file invece che quello per Android 16.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le