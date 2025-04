Il nostro Realme GT 7 sarà meno potente di quello cinese

Manca poco al debutto di Realme GT 7 in Cina, ma le ultime indiscrezioni lasciano a desiderare per gli utenti internazionali. La versione Global potrebbe essere meno potente di quella cinese, anzi in realtà si tratterebbe di tutto un altro smartphone.

Realme GT 7 Global avvistato su Geekbench: niente top di gamma per la versione internazionale

Neo 7 – Crediti: Realme

Il nuovo dispositivo è apparso su Geekbench con la sigla RMX5061: si tratterebbe proprio di Realme GT 7 Global, dato che il modello cinese è siglato RMX6688. Più che le performance, i primi benchmark sono interessanti per i dettagli tecnici che rivelano. Il telefono è mosso dal Dimensity 9300+ mentre Realme GT 7 cinese sarà tra i primi ad avere a bordo l’ultimo Dimensity 9400+.

Visti i precedenti è molto probabile che Realme GT 7 Global sia un rebrand di Realme Neo 7: lo scorso anno i modelli cinesi GT 6 Neo e GT 6 SE sono arrivati sui mercati internazionali come GT 6 e GT 6T, quindi non è da escludere che la strategia sarà riproposta anche stavolta.

Scheda tecnica presunta