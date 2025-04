Realme GT 7, ecco prezzo e data: sarà il più economico con Dimensity 9400+

La compagnia cinese continua a stuzzicare gli appassionati: Realme GT 7 ha una data di presentazione ed arrivano novità anche per il prezzo. Il top di gamma sarà il più economico con l’ultimo chipset di MediaTek ed è in dirittura d’arrivo entro fine mese.

Realme GT 7 arriva ad aprile: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Realme

La presentazione ufficiale di Realme GT 7 si terrà il 23 aprile in Cina: mancano ancora diversi giorni alla fatidica data e di certo continueranno ad arrivare dettagli. Mentre il fratello maggiore GT 7 Pro (lanciato anche in Italia) monta lo Snapdragon 8 Elite, in questo caso ci sarà il Dimensity 9400+ a muovere il tutto. Il SoC MediaTek è stato annunciato di recente ed ha debuttato a bordo di OPPO Find X8s e X8s+.

Oltre alle performance il dispositivo offrirà una batteria capiente: si parla di 7.000 mAh con ricarica da 100W mentre per mantenere le temperature fresche, Realme GT 7 sarà realizzato in un nuovo materiale “glaciale”. Di seguito trovate una bozza della scheda tecnica, frutto di leak e conferme.

A proposito di dettagli ufficiali, l’azienda ha svelato che il nuovo flagship costerà meno di 3.000 CNY (circa 361€ al cambio). OPPO Find X8s parte da 4.199 CNY quindi lo smartphone di Realme sarà il più economico sul mercato con il nuovo Dimensity 9400+.

Scheda tecnica presunta