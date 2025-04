Razer Remote Play porta i giochi PC sul vostro smartphone Android e iPhone

Quante volte avreste desiderato di trasformare il vostro smartphone in una console portatile per i vostri giochi PC, ma vi siete ritrovati a scontrarvi con connessioni ballerine e risoluzioni sballate? Razer sembra aver trovato una soluzione al problema con la nuova app PC Remote Play che permette di effettuare lo streaming del vostro PC da gaming direttamente sullo schermo del telefono nel modo più semplice possibile.

Gioco in streaming senza problemi di risoluzione? Ci pensa il nuovo Razer PC Remote Play

Crediti: Razer

Razer PC Remote Play è una nuova app mobile che si interfaccia con il software Razer Cortex su PC per proporre in streaming locale i giochi installati sul proprio PC da gaming, consentendo di giocarli anche sullo smartphone. Grazie all’utilizzo del codec video AV1 e della risoluzione adattiva che permette di adattare al meglio la dimensione dello schermo (evitando barre nere), questa nuova app si propone come soluzione semplice ed immediata per il Remote Play. Di seguito le funzionalità complete.

Supporto per Razer Kishi e qualsiasi controller compatibile con Android e iOS

Supporto per iPad e tablet

Supporto per mouse, tastiera e trackpad

Compatibilità con Steam, Epic Games, PC Game Pass e altri launcher

Personalizzazione dei comandi

Razer Sensa HD Haptics per il supporto alla vibrazione

Per utilizzare il nuovo Razer PC Remote Play è necessario registrare un account Razer, effettuare l’installazione di Razer Cortex su Windows 10 o 11 ed essere in possesso di uno smartphone con almeno iOS 18 oppure Android 14.

