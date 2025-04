REDMAGIC 10 Air arriva in Italia: novità e prezzo del Gaming Phone economico

A distanza di pochi giorni dall’uscita in Cina, ecco che il nuovo Gaming Phone del brand è stato annunciato anche in Italia. REDMAGIC 10 Air unisce l’estetica dei fratelli maggiori ad un comparto tecnico solido ed un prezzo allettante. Inoltre ne guadagnano anche lo spessore ed il peso, per un’esperienza di gioco più comoda.

Quanto costa REDMAGIC 10 Air in Italia? Il Gaming Phone scende di prezzo e diventa super allettante

Crediti: REDMAGIC

Il nuovo REDMAGIC 10 Air si presenta come un’alternativa più leggera e sottile rispetto a REDMAGIC 10 Pro (il modello Pro+ è esclusivo in Cina). Quest’ultimo misura 8,9 mm di spessore per 229 grammi di peso mentre la versione Air arriva a 7,85 mm e 205 grammi. Nulla di miracoloso ma resta un passo avanti importante.

L’unico compromesso importante riguarda il chipset: anziché affidarsi all’ultimo SoC di punta Qualcomm c’è lo Snapdragon 8 Gen 3 dello scorso anno, affiancato dal chip proprietario RedCore R3. La soluzione REDMAGIC migliora le prestazioni dei giochi in termini di grafica, audio e feedback aptici.

Lo schermo da 6,8″ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz è privo di notch e fori grazie alla selfie camera sotto il display. Un pannello perfetto per giocare mentre i tasti laterali offrono una comodità aggiuntiva. Il tutto è raffreddato da un sistema avanzato con camera di vapore, supportato da vari strati di grafene e una sezione con metallo liquido.

Il design è simile a quello dei fratelli maggiori, con bordi dritti e linee squadrate. Le colorazioni disponibili sono tre: Twilight (nero), Hailstone (bianco) e Flare (arancione), la più appariscente e particolare. Per non farci mancare niente c’è spazio per una capiente batteria da 6.000 mAh, con ricarica da 80W.

REDMAGIC 10 Air è stato annunciato in Italia al prezzo di 499€ per la versione da 12/256 GB. La variante top da 16/512 GB costa 649€ ed è disponibile solo nella colorazione Flare. Le vendite cominceranno il 6 maggio; dal 29 aprile sarà possibile approfittare dell’offerta lancio: basta un deposito di 1€ per ricevere un coupon da 30€ da riscattare al momento dell’acquisto. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.