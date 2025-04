HyperOS 2.2: quali smartphone Xiaomi e Redmi si aggiorneranno

A distanza di vari mesi dal lancio dell’ultima versione la compagnia cinese si prepara al debutto di HyperOS 2.2. mancano ancora dettagli ufficiali, tuttavia Xiaomi ha confermato indirettamente la lista degli smartphone supportati, Redmi compresi. Ecco quali sono i dispositivi del brand che riceveranno l’aggiornamento, al momento per quanto riguarda il mercato cinese.

Quali Xiaomi e Redmi riceveranno HyperOS 2.2

Le novità di HyperOS 2.2 non sono ancora note ma sappiamo che con questo aggiornamento arriverà anche la nuova Xiaomi Camera 6, l’applicazione fotocamera dei dispositivi del brand. Proprio l’elenco degli smartphone Xiaomi e Redmi compatibili con l’app svela la lista dei modelli che riceveranno l’update.

Di seguito trovate l’elenco completo: l’aggiornamento farà capolino in due fasi, a partire dalla Cina. L’attuale HyperOS 2.1 è stata lanciata prima in patria e poi progressivamente anche a livello Global. Probabilmente avverrà lo stesso anche con la nuova versione.

Da metà maggio a metà giugno

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70E

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Turbo 4 Redmi Turbo 4 Pro



Da metà giugno a fine luglio

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 13

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Turbo 3

Quando esce l’aggiornamento a HyperOS 2.2?

Come abbiamo visto dall’elenco l’aggiornamento ad HyperOS 2.2 arriverà sugli smartphone Xiaomi e Redmi supportati a partire da metà maggio. Sottolineiamo ancora una volta che si tratta dell’uscita per la Cina mentre per il debutto Global bisognerà attendere la conferma ufficiale. Non a caso mancano i dispositivi POCO, dato che questo brand è presente solo nei mercati internazionali e non in patria.