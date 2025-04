POCO M7 Pro 5G ufficiale in Italia: il nuovo Xiaomi lanciato a sorpresa, subito con 40€ di sconto

È passato pochissimo dall’uscita dei modelli di punta di F7 Pro e F7 Ultra, ma ecco fare capolino un nuovo medio gamma per l’Italia. Si tratta di POCO M7 Pro 5G, un dispositivo lanciato ad un prezzo particolarmente interessante e dotato di buone specifiche tecniche: ecco tutti i dettagli dell’ultimo smartphone economico di Xiaomi.

POCO M7 Pro 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: POCO

Il nuovo smartphone si presenta come un rebrand occidentale di Redmi Note 14 cinese (da non confondere con Redmi Note 14 italiano): solita storia, Xiaomi con i suoi rifacimenti in base al mercato. Il design di POCO M7 Pro 5G è nel prefetto stile del brand: curato ed elegante, il dispositivo presenta una cover con una doppia tonalità ed un modulo fotografico squadrato (con angoli arrotondati). Frontalmente c’è uno schermo AMOLED piatto e con un punch hole centrale, un’unità da 6.67″ Full HD a 120 Hz. C’è anche la certificazione IP64 mentre la sicurezza è affidata ad un lettore d’impronte sotto il display.

Crediti: POCO

Il mid-range è mosso dal SoC Dimensity 7025 Ultra di MediaTek, con memorie fino a 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Non mancano il supporto Dual SIM 5G, l’NFC per i pagamenti ed una batteria capiente (poco oltre i 5.100 mAh e con ricarica da 45W). Il comparto fotografico è basato sul sensore IMX882 di Sony (da 50 MP) con OIS e zoom ottico 2X integrato.

Il nuovo POCO M7 Pro 5G è già disponibile all’acquisto nello store ufficiale Xiaomi, al prezzo di 239,9€ e 259,9€ (per le versioni da 8/256 GB e 12/256 GB). In entrambi i casi è possibile risparmiare grazie al bonus preordine: basta versare un acconto di 1€ entro il 7 aprile (ore 09:59) e poi effettuare il pagamento completo entro il 9 aprile (ore 23:59); in questo modo il prezzo finale sarà di 199,9€ e 219,9€. Inoltre c’è anche il caricatore da 67W in omaggio. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

POCO M7 Pro 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,4 x 75,7 x 7,99 mm per 190 grammi

Certificazione IP64

Display AMOLED Flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, PWM a 960 Hz, Gorilla Glass 5

Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra a 6 nm TSMC

CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU IMG BXM-8-256

8/12 GB di RAM LPDDR4X

256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W

Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.5-2.4) con Sony IMX882, OIS, zoom ottico 2X integrato nel sensore principale, profondità di campo

Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

