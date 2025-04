POCO F7 sarà un rebrand di Redmi, ma con una batteria “peggiore”

La batteria del nostro POCO F7 sarà meno potente rispetto a quella dell’originale cinese, Redmi Turbo 4 Pro. Lo rivela il codice sorgente di Xiaomi HyperOS, il software presente a bordo dei due smartphone. Ecco le ultime novità sul dispositivo in versione Global e quando dovrebbe arrivare.

POCO F7 avrà una batteria meno capiente rispetto a Redmi Turbo 4 Pro

Nonostante non sia ancora stato annunciato, il prossimo Xiaomi ha attirato subito l’attenzione dei Mi Fan occidentali per via del suo comparto tecnico. Redmi Turbo 4 Pro è stato lanciato di recente in Cina e dovrebbe arrivare da noi come POCO F7: si tratta del primo smartphone con Snapdragon 8s Gen 4, chipset di fascia medio-alta dotato di una GPU con Ray Tracing.

Tra le altre caratteristiche da non sottovalutare abbiamo un ampio schermo OLED da 6,83″, tanta batteria e il supporto alla ricarica da 90W. Proprio la ricarica è al centro delle ultime indiscrezioni: il modello cinese è dotato di un’unità da 7.550 mAh e lo stesso dovrebbe avvenire con la versione indiana.

Tuttavia alcune stringhe del codice di HyperOS, UI proprietaria di Xiaomi, indicano che la versione Global per i mercati internazionali avrebbe una batteria da 6.500 mAh. La nostra versione avrebbe sempre un’unità al silicio-carbonio (tecnologia che permette di sfruttare una densità elevata, ma senza impattare sullo spessore) ma di dimensioni minori rispetto al cugino cinese).

Questa è una delle politiche recenti di Xiaomi: POCO F7 Pro e F7 Ultra hanno batterie minori rispetto agli originali cinesi Redmi K80 e K80 Pro, e lo stesso è accaduto con Xiaomi 15 (da 5.400 mAh a 5.240 mAh).

Comunque il resto delle specifiche dovrebbe restare invariato; il modello Global sarebbe previsto entro la fine di maggio, quindi non ci resta che attendere notizie ufficiali. Aspettando di saperne di più segnaliamo che la versione cinese è già acquistabile su store di terze parti.

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 163,1 x 77,93 x 7,98 mm per 219 grammi

certificazione IP66/IP68/IP69

display Flat OLED da 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel), refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 2.560 Hz, luminosità di picco fino a 3.200 nit e PWM Dimming da 3.840 Hz, protezione Gorilla Glass 7i

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,2 GHz – Cortex-X4 3 x 3,0 GHz – Cortex-A720 2 x 2,8 GHz – Cortex-A720 2 x 2,0 GHz – Cortex-A720

GPU Adreno 825

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 90W e inversa da 22.5W

fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.5) con LYT-600, OIS e ultra-wide + Xiaomi AISP 2.0

50 + 8 MP (f/1.5) con LYT-600, OIS e ultra-wide + Xiaomi AISP 2.0 selfie camera da 20 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C, sensore IR

Android 15 con HyperOS 2

