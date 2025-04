OPPO Watch X2 Mini ufficiale: più compatto e sottile, ma senza rinunce

L’evento di aprile di OPPO non è stata una semplice presentazione del suo nuovo Camera Phone ma ha visto tante novità per l’ecosistema del brand. La compagnia cinese ha annunciato anche OPPO Watch X2 Mini, indossabile che va a riempire il vuoto creato dal fratello maggiore (disponibile solo nella versione da 46 mm). Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, per ora solo in patria.

OPPO Watch X2 Mini: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: OPPO

Dopo il lancio in Cina e in Italia del modello maggiore OPPO Watch X2, stavolta tocca al piccolo della serie. Si tratta di un dispositivo pensato per polsi più sottili, disponibile sia in versione per il pubblico femminile che per quello maschile; il quadrante misura 42 mm (contro i 46 mm delal variante standard) mentre il display 1,32″. Ancora una volta siamo alle prese con una soluzione premium, realizzata in acciaio e con un’elegante vetro protettivo curvo.

C’è anche una versione placcata in oro 18 carati, mentre i cinturini sono disponibili sia in silicone che in pelle. Lo schermo AMOLED ha una luminosità fino a 1.000 nit (l’ideale sotto la luce del sole) mentre a muovere il tutto ritroviamo lo Snapdragon W5 di Qualcomm.

Il prezzo di OPPO Watch X2 Mini è di circa 216€ al cambio attuale (1.799 CNY) per le versioni con la scocca nera ed argento, mentre la variante oro sale a circa 252€ (2.099 CNY). Al momento il debutto è avvenuto solo in Cina e non è dato di sapere se arriverà alle nostre latitudini. Oltre al nuovo smartwatch durante l’evento OPPO sono stati presentati anche il top di gamma Find X8 Ultra, il modello Find X8s e X8s+ e il tablet premium Pad 4 Pro.

OPPO Watch X2 Mini – Scheda tecnica