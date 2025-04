OPPO Reno 14 pronto al debutto: ecco quando arriverà

Dopo le indiscrezioni su design e specifiche ora si parla dell’uscita della serie OPPO Reno 14. L’azienda cinese ha pubblicato un primo teaser ufficiale ed è chiaro che il debutto è ormai dietro l’angolo. Ecco quando dovrebbero arrivare i nuovi modelli della famiglia Reno.

OPPO Reno 14 e Reno 14 Pro in arrivo a maggio: spunta la prima conferma

La presunta immagine leak di Reno 14 – Crediti: Weibo

OPPO ha annunciato una serie di eventi dedicati al debutto dei prossimi dispositivi della gamma Reno. Come testimonial ci sarà la cantante cinese Song Yuqi, celebre sia per la sua attività da solista che per il gruppo sudcoreano (G)I-dle.

L’azienda ha confermato la presenza di alcune installazioni in tre città cinesi, per tutto il mese di maggio. La data di presentazione di OPPO Reno 14 e 14 Pro non è stata ancora confermata ma è probabile che il lancio avverrà intorno a metà maggio. Per ora si parla della presentazione in Cina e non è dato di sapere quando arriverà in versione Global.

Il modello standard è stato già protagonista di un corposo leak: OPPO Reno 14 dovrebbe avere un look rinnovato, una batteria più capiente ed una fotocamera migliore; l’altro lato della medaglia sarebbe rappresentato dal medesimo schermo da 6,59″ e dallo stesso SoC di Reno 13, ossia il Dimensity 8350. Non mancherà una versione Pro, di cui si sa ancora poco ma che è stata protagonista di un render leak.