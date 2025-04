OPPO Reno 14: nuovo look ma poche novità sotto la scocca

Nel corso delle prossime settimane dovrebbe fare capolino la nuova serie OPPO Reno 14, composta dal modello base e dal fratello maggiore Pro. Aspettando di saperne di più in via ufficiale non mancano immagini leak e tanti dettagli sulle specifiche: ma non aspettatevi novità, dato che la serie sembra più un upgrade che una nuova famiglia di dispositivi.

OPPO Reno 14 nelle prime immagini leak: ecco come cambierà il design della serie

Crediti: Weibo

Il look di OPPO Reno 14, svelato dall’insider cinese Digital Chat Station, colpisce: l’immagine leak mostra il possibile design ed è innegabile la somiglianza con iPhone. Rispetto alla serie OPPO Reno 13 il modulo fotografico si fa meno rettangolare e più squadrato, con un effetto finale che riporta alla mente i dispositivi di Cupertino.

Crediti: Weibo

Il lancio in Cina sarebbe previsto per il mese di maggio o al massimo a giugno; insieme alla serie ci saranno anche gli OPPO Enco Clip, i primi auricolari true wireless del brand cinese. Per quanto riguarda la parte tecnica, OPPO Reno 14 non dovrebbe riservare sorprese.

Secondo i leak più recenti dovremmo avere lo stesso display piatto da 6,59″ del predecessore e perfino il SoC resterebbe invariato, con il Dimensity 8350. Le novità sarebbero due: la batteria dovrebbe salire a 6.000 mAh (dai 5.200 mAh di Reno 13) mentre il comparto fotografico passerebbe da una dual camera ad un triplo modulo, con l’aggiunta di un teleobiettivo.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – /

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat AMOLED a 10 bit da 6,59″ 1.5K+ (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità fino a 1.200 nit

Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento /

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,35 GHz – Cortex-A715 3 x 3,2 GHz – Cortex-A715 4 x 2,2 GHz – Cortex-A510

GPU Mali-G615 MP6

RAM LPDDR5X

memoria UFS 3.1 non espandibile

Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80W

Fotocamera da 50 + 8 + 50 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo Samsung JN5

Selfie camera da 50 MP con autofocus

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, sensore IR, Speaker stereo

Android 15 con ColorOS 15

Cosa cambierà con OPPO Reno 14 Pro?

Crediti: Smartprix

Nelle scorse settimane sono arrivati dettagli anche su OPPO Reno 14 Pro: le immagini leak hanno mostrato un design leggermente diverso rispetto al fratello minore. Non ci sono dettagli tecnici ma le differenze potrebbero essere le stesse di quelle tra Reno 13 Pro e Reno 13 base: uno schermo più grande, una batteria maggiore e il supporto alla ricarica wireless.

Impossibile non aspettarsi delle migliorie anche per il comparto fotografico, forse con un sensore principale differente e la presenza di un teleobiettivo periscopico.