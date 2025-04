OPPO Reno 13 incontra l’arte di Davide Vavalà: nuovo Pop-Up store nel cuore di Milano

OPPO prosegue la collaborazione con il designer italiano Davide Vavalà, noto per la sua arte caratterizzata da elementi astratti dinamici e colori vibranti, molto apprezzata dal pubblico più giovane. Per celebrare questa partnership in occasione della primavera milanese, l’azienda ospiterà un’installazione Pop-Up in Piazza Gae Aulenti, nel cuore di Portanuova Milano, dal 9 al 13 maggio.

La creatività di Davide Vavalà si unisce al design della serie OPPO Reno13 in un Pop-Up store a Milano

Crediti: OPPO

Il nuovo Pop-Up store realizzato da OPPO includerà anche un esclusivo meet & greet con Davide Vavalà, che si terrà il 10 maggio. L’artista ha creato una cover in edizione speciale, disponibile in bundle con Reno 13 F & FS: durante il Signing Day del 10 maggio gli utenti che hanno già acquistato un Reno 13 F o Reno 13 FS in precedenza potranno ricevere una cover in edizione limitata firmata personalmente dall’artista.

La distribuzione avverrà esclusivamente presso il pop-up store in Piazza Gae Aulenti, Portanuova, dalle 10:00 alle 19:00, presentando il telefono o la prova d’acquisto (vale qualsiasi canale di vendita). Inoltre acquistando Reno 13 F o Reno 13 FS su OPPO Store dal 9 al 30 maggio si riceverà in omaggio l’esclusiva cover.

Il Butterfly Design di Reno 13 è al centro dell’installazione pop-up di Milano

Crediti: OPPO

Visitando l’installazione pop-up, si avrà l’opportunità di scoprire l’incontro tra moda e tecnologia, provare le funzionalità AI della serie Reno 13 e avere la possibilità di vincere eleganti borse, sticker e molto altro. Per saperne di più sulla storia di Davide e OPPO, ecco la pagina dedicata all’evento.

“Mi sono ispirato alle ali delle farfalle della serie OPPO Reno13: le quali, quando si aprono, sprigionano un’energia speciale, che colpisce nel profondo. Come designer, cerco sempre di creare qualcosa che racconti l’emozione del momento, qualcosa che parli a chi cerca autenticità e significato, e che sappia cogliere la bellezza dei piccoli attimi”, ha detto Davide Vavalà. “È stato bellissimo lavorare con OPPO, dare vita al mio design e portare un po’ della fortuna delle farfalle alle persone attraverso la cover del telefono.”

“OPPO ha sempre perseguito l’innovazione nel design. Seguendo la tradizione del design della serie Reno, ispirato alla natura, Reno13 Series rappresenta l’apice di un nuovo approccio audace, in cui tecnologia e moda si fondono in perfetta armonia. La collaborazione con Davide per Reno13 Series è un’estensione di questa distintiva filosofia di design. Non si tratta solo di estetica, ma di un invito per gli utenti Reno a esprimere il proprio stile personale con eleganza, bellezza e uno spirito di trasformazione.” Bingo Liu, CEO of OPPO Europe.



L’opera d’arte, intitolata Chromatic Dreams, mantiene lo stile inconfondibile di Davide Vavalà, caratterizzato da linee essenziali e colori audaci. Ispirata alla farfalla come simbolo di trasformazione, libertà e bellezza, presenta il piccolo personaggio Saint, alter ego illustrato dell’artista, che porta luce nei momenti in cui il mondo appare in bianco e nero. Nel suo sogno, il mondo è popolato da farfalle, emblema di speranza e nuovi inizi. Un messaggio che si allinea perfettamente con il payoff di OPPO, Make Your Moment, risuonando in modo particolare con lo spirito innovativo e all’avanguardia della serie Reno.

