OPPO Pad 4 Pro ufficiale: è il primo tablet con Snapdragon 8 Elite

Non solo smartphone durante il mega evento di aprile di OPPO: l’azienda ha presentato tante novità (in Cina) e tra queste anche un nuovo tablet premium. Si tratta del primo modello equipaggiato con l’uscito processore di punta Qualcomm, per la massima potenza. Ecco tutti i dettagli di OPPO Pad 4 Pro tra specifiche tecniche, prezzo e uscita: teniamo le dita incrociate e speriamo anche in un debutto internazionale.

OPPO Pad 4 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: OPPO

Il design di OPPO Pad 4 Pro cambia totalmente stile rispetto al predecessore: nella nostra recensione di OPPO Pad 3 Pro abbiamo parlato della sua robustezza e della qualità dei materiali, mentre al centro della scocca trova spazio un ampio oblò contenente la fotocamera. Il nuovo tablet cambia look con un modulo a capsula posizionato in un angolo, contenente un sensore da 13 MP e il flash LED.

La parte frontale è occupata da uno schermo di grandi dimensioni (13,2″ di diagonale) con risoluzione 3.4K, rapporto in 7:5, frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz e 900 nit di luminosità. C’è spazio anche per una selfie camera da 8 MP. Come anticipato il chipset è lo Snapdragon 8 Elite, lo stesso dei principali top di gamma del momento. C’è una capiente batteria da oltre 12.000 mAh con ricarica da 67W e non manca Android 15 lato software.

Il nuovo OPPO Pad 4 Pro ha debuttato in Cina al prezzo di partenza di circa 400€ al cambio attuale: di seguito trovate tutte le configurazioni annunciate. Oltre al tablet sono stati lanciati anche il super flagship Find X8 Ultra e il top di gamma compatto Find X8s.

8/256 GB – 3.299 CNY (398€)

12/256 GB – 3.599 CNY (434€)

12/512 GB – 3.899 CNY (470€)

16/512 GB – 4.099 CN (494€)

OPPO Pad 4 Pro – Scheda tecnica