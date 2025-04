Il Gaming Phone di OPPO è quasi realtà, ma non sarà un top di gamma

Dopo innumerevoli flagship e dispositivi di fascia alta, OPPO non ha ancora lanciato uno smartphone da gaming nonostante alcuni indizi risalenti addirittura al 2021. Le cose potrebbero cambiare quest’anno: una presunta foto dal vivo mostra come potrebbe essere il Gaming Phone della casa cinese, ma pare che non si tratterà di un modello premium.

OPPO K13 Turbo sarà il primo Gaming Phone del brand: eccolo in una foto dal vivo | Leak

OPPO K13 – Crediti: OPPO

Di recente l’azienda ha presentato OPPO K13 in India, un budget phone proposto a meno di 200€ al cambio. Nonostante il prezzo economico il dispositivo offre uno schermo AMOLED a 120 Hz da 6,67″, una fotocamera da 50 MP ed è certificato IP65. Il chipset è lo Snapdragon 6 Gen 4 ma la vera chicca è la super batteria da 7.000 mAh (con ricarica da 80W).

Il motivo di questa breve panoramica è presto detto: il telefono immortalato dal vivo sarebbe OPPO K13 Turbo, Gaming Phone di fascia medio-alta destinato al mercato cinese. L’unico dettagli tecnico rivelato è il chipset, ossia lo Snapdragon 8s Gen 4.

Crediti: Weibo

La prima immagine svela il design futuristico, delle luci LED RGB posteriori ed una colorazione che richiama lo stile dell’Eva 01 (OPPO non è nuova al mondo di Evangelion). Inoltre è possibile notare una piccola ventola di raffreddamento, caratteristica sempre presente a bordo degli smartphone da gaming REDMAGIC.

OPPO K13 Turbo non ha ancora una data di presentazione e mancano dettagli sulle specifiche. Inoltre al momento si parla del lancio in Cina e non sappiamo se arriverà anche in versione Global.