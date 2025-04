OPPO Find X8s: tutto quello che sappiamo sul top di gamma mini

Dopo tante indiscrezioni e voci di corridoio alla fine il momento del lancio è quasi giunto: per la prima volta la casa cinese lancerà un top di gamma in formato compatto e siamo curiosi di scoprire se arriverà anche alle nostre latitudini. Nel frattempo ecco tutto quello che c’è da sapere su OPPO Find X8s e X8s+ tra specifiche tecniche, prezzo e uscita (per il momento oscillando tra leak e conferme ufficiali).

OPPO Find X8s e X8s+: tutto quello che sappiamo finora sui nuovi modelli della serie | Leak

Design e display

Per prima cosa chiariamo subito il concetto di “smartphone compatto” nel 2025: l’ultimo dispositivo davvero compatto (del mercato Android) è stato Zenfone 10 di ASUS con i suoi 5,92″. Ora il nuovo standard compatto indica dimensioni ridotte, spessore contenuto, un corpo leggero e un display che si mantiene intorno ai 6,3″ di diagonale. Una premessa necessaria, dato che non parliamo di telefoni davvero “mini”. Rispetto ai fratelli maggiori Find X8 e X8 Pro, il nuovo OPPO Find X8s adotta un display OLED da 6,3″ contro i 6,59″ e 6,78″ dei modelli superiori; niente bordi curvi ma una superficie Flat ed un corpo con bordi dritti, in linea con i trend recenti in fatto di stile.

Il design generale non cambia rispetto al resto della serie: c’è un ampio modulo fotografico circolare ed un pannello con punch hole centrale. Il lato destro ospita il bilanciere del volume e il tasto di accensione mentre quello sinistro l’inedito pulsante personalizzabile, in stile tasto Azione di Apple. La scocca (impermeabile, IP68/69) ha uno spessore sotto gli 8 mm mentre il peso è inferiore ai 180 grammi.

Ma cosa cambia con OPPO Find X8s+? In soldoni abbiamo lo stesso design e le specifiche della variante compatta ma ritroviamo uno schermo da 6,59″. Il dispositivo si presenza come una versione alternativa di Find X8 e quindi con caratteristiche tecniche “aggiornate”. Non manca il nuovo tasto Azione personalizzabile, che andrà a sostituire l’iconico Alert Slider su tutti i modelli OPPO e OnePlus.

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche di OPPO Find X8s e X8s+ continuano a basarsi su MediaTek: mentre X8 e X8 Pro adottano il Dimensity 9400 i nuovi modelli guardano avanti con il Dimensity 9400+. Si tratta della versione “di mezzo” del chipset di punta MediaTek, ancora inedita ma in arrivo propio ad aprile. Il SoC offre la stessa struttura All Big Core (quindi senza Efficiency Core), è realizzato a 3 nm da TSMC e monta un core principale Cortex-X925 fino a 3,7 GHz. Presente all’appello la solita GPU Immortalis-G925 (1.612 MHz) con ray tracing ed altre chicche per il gaming.

Per le batterie, il “piccolo” Find X8s avrebbe dalla sua un’unità da 5.700 mAh mentre la variante Plus salirebbe a 6.000 mAh; in entrambi i casi si tratterebbe di batterie al silicio-carbonio, con il supporto alla ricarica cablata da 80W e wireless da 50W.

Nonostante il formato compatto, OPPO Find X8s sarà un Camera Phone: in base a quanto emerso avremo un sensore LYT-700 di Sony (da 50 MP con OIS) accompagnato da un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo periscopio 3.5X. Find X8s+ dovrebbe montare lo stesso comparto fotografico, almeno secondo i leak (al momento non sono chiare le differernze precise). Entrambi i telefoni arrivano in collaborazione con Hasselblad e presenteranno il nuovo sistema di imaging OPPO Lumo; quest’ultimo combina vari elementi hardware e software per migliorare i ritratti.

OPPO Find X8s – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 150,59 x 71,82 x 7,73 mm per 179 grammi

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED da 6,32″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate LTPO 120 Hz

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,7 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 5.700 mAh con ricarica da 80W e wireless da 50W

fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con sensore principale Sony LYT-700, OIS, ultra-grandangolare S5KJN5, teleobiettivo periscopico 3.5X S5KJN5

selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Action Button

Android 15 con ColorOS 15

OPPO Find X8s+ – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 157,53 x 74,51 x 7,95 mm per 198 grammi

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED da 6,59″ 1.5K+ (2.760 × 1.256 pixel), refresh rate a 120 Hz

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,7 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.000 mAh con ricarica da 80W e wireless da 50W

fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con sensore principale Sony LYT-700, OIS, ultra-grandangolare S5KJN5, teleobiettivo periscopico 3X LYT-600

selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Action Button

Android 15 con ColorOS 15

Quanto costano OPPO Find X8s e X8s+ – Prezzo e uscita

La data di presentazione di OPPO Find X8s e X8s+ è fissata per il 10 aprile, insieme al super flagship Find X8 Ultra. Pare che la variante Ultra possa arrivare in versione Global e di conseguenza non è da escludere che la stessa sorte tocchi possa toccare anche ai modelli X8s (o a uno dei due). Tuttavia si tratta di una congettura quindi da prendere con cautela; intanto aspettiamo una risposta ufficiale da OPPO.

Per i prezzi della serie Find X8s non ci sono ancora indiscrezioni né accenni da parte della compagnia cinese.

