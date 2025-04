OPPO Find X8 Ultra: l’ultima certificazione svela tutto

Il prossimo Camera Phone di OPPO si fa sempre più vicino: è il momento di fare il punto della situazione e di raccogliere tutte le indiscrezioni e le conferme fino ad ora. Date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato a OPPO Find X8 Ultra per tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita, in attesa del debutto ufficiale (si spera anche a livello Global).

OPPO Find X8 Ultra: tutto quello che sappiamo finora sul rivale di Xiaomi 15 Ultra e vivo X200 Ultra

Design e display

Il design di OPPO Find X8 Ultra cambia poco rispetto a quello dei fratelli minori Find X8 e X8 Pro (ricordiamo che quest’ultimo arrivato anche in Italia e qui trovate la nostra recensione). Il super flagship ha dalla sua un ampio modulo fotografico circolare (con il logo Hasselblad al centro); il flash LED trova spazio nell’angolo in altro a sinistra della scocca. Frontalmente, uno schermo OLED Flat ed un foro centrale per la selfie camera: un cambio di rotta rispetto ai vari brand cinesi, ormai passati dai pannelli curvi a quelli Micro Quad Curved (specialmente per il modelli premium, a parte varie eccezioni piatte). Lo schermo misura 6,8″ quindi è poco più grande rispetto ai 6,78″ di Find X8 Pro.

Crediti: TENAA

OnePlus ha annunciato l’abbandono dell’Alert Slider in favore di un nuovo pulsante personalizzabile: il modello Ultra presenta questa novità, come si vede anche nelle immagini. Inoltre si intravede anche il tasto Cattura per la fotocamera, già presente a bordo di Find X8 Pro. Tra le altre caratteristiche ci sarebbero una scocca impermeabile (con tanto di certificazione IP69) ed un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni. Si vocifera di una versione con cover posteriore in pelle vegana, con uno stile che richiama quello delle macchine fotografiche tradizionali (un po’ alla Xiaomi 15 Ultra); comunque al momento non ce n’è traccia.

Specifiche tecniche

Crediti: Qualcomm

Le specifiche tecniche di OPPO Find X8 Ultra cambieranno radicalmente rispetto a quelle dei fratelli minori: il resto della serie fa affidamento sul Dimensity 9400 di MediaTek mentre la variante Ultra è il primo top di gamma del brand basato sullo Snapdragon 8 Elite. Il chipset premium di Qualcomm non ha bisogno di presentazioni: alte performance, tanta attenzione all’AI, i nuovi Core proprietari Oryon e una configurazione All Big Core. Ovviamente è impossibile non aspettarsi quantitativi spropositati di memorie, fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.0. Il dispositivo è apparso anche su Geekbench, con la sigla PKJ110.

Crediti: Xpertpick

Lato batteria c’è la conferma di un’unità al silicio-carbonio (quindi ad alta densità, ma dallo spessore contenuto) da ben 6.100 mAh, con il supporto alla ricarica cablata da 100W e wireless da 50W (80W secondo alcune voci). Il dispositivo presenta una batteria molto più capiente rispetto a Find X7 Ultra (5.000 mAh) e supera anche i fratelli minori Find X8 e X8 Pro (5.630/5.910 mAh).

Crediti: Weibo

Per il software non possiamo che trovare Android 15 con ColorOS 15, ovviamente con la solita sfilza di funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Tra queste troviamo: AI Eraser, Nitidezza AI, Rimuovi Riflessi AI, AI Studio, Riepilogo AI, Lettura AI, Risposta AI, Scrittura AI e Note AI.

Fotocamera

Crediti: OPPO

Il comparto fotografico di OPPO Find X8 Ultra è stato svelato in parte dalla stessa compagnia: ci sarà un sensore principale Sony LYT-900 da 1″ (50 MP) accompagnato da un ultra-wide da 50 MP, un doppio teleobiettivo periscopico con zoom 3X e 6X (entrambi da 50 MP). Infine ci sarà spazio per un sensore multi-spettrale, per rendere più fedeli i colori e le tonalità della pelle. Di seguito trovate un confronto tra la fotocamera del modello Ultra e quella dei fratelli minori.

OPPO Find X8 Ultra OPPO Find X8 Pro OPPO Find X8 Sensore principale Sony LYT-900

1″

50 MP

f/1.6

OIS Sony LYT-800

50 MP

f/1.6

OIS Sony LYT-600

50 MP

f/1.8

OIS Ultra-wide Samsung JN5

50 MP

f/2.0

FOV 120°

Macro Samsung JN5

50 MP

f/2.0

FOV 120° Samsung JN5

50 MP

f/2.0

FOV 120° Teleobiettivo periscopico 1 Sony LYT-700

50 MP

f/???

OIS

zoom 3X Sony LYT-600

50 MP

f/2.6

OIS

zoom 3X Sony LYT-600

50 MP

f/2.6

OIS

zoom 3X Teleobiettivo periscopico 2 Sony LYT-600

50 MP

f/???

OIS

zoom 6X Sony IMX858

50 MP

f/4.3

OIS

zoom 6X ❌ Selfie camera Sony IMX615

32 MP

f/2.4 Sony IMX615

32 MP

f/2.4 Sony IMX615

32 MP

f/2.4

OPPO Find X8 Ultra – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 163,09 x 76,8 x 8,78 mm per 226 grammi

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED BOE X2 a 10 bit da 6,8″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate LTPO 1-120 Hz , 510 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit

BOE X2 a da (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate , 510 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo ad ultrasuoni

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Onyon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Onyon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.100 mAh con ricarica da 100W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6) con ottimizzazioni Hasselblad sensore principale da 1″ (LYT-900), OIS ultra-grandangolare/macro (JN5) teleobiettivo periscopico 3X (LYT-700) teleobiettivo periscopico 6X (LYT-600)

(f/1.6-2.0-2-6) con ottimizzazioni selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare, Tasto Azione, Tasto Fotocamera

Android 15 con ColorOS 15

Quanto costa OPPO Find X8 Ultra – Prezzo e uscita

X8 Ultra e X8s – Crediti: OPPO

La data di presentazione di OPPO Find X8 Ultra è fissata per il 10 aprile, ma per ora solo in Cina; oltre al flagship ci sarà spazio per una sfilza di novità (come il top di gamma compatto OPPO Find X8S, Pad 4 Pro e Watch X2 Mini). Al momento mancano anche i dettagli sul possibile prezzo, quindi restiamo in attesa di indiscrezioni. Il modello Pro è stato lanciato a livello internazionale e anche la versione Ultra potrebbe arrivare nei mercati Global (quindi teniamo le dita incrociate per una possibile uscita in Italia).

Ultimo aggiornamento: 7 aprile

