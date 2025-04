OPPO Enco Clip avranno un look “atipico”: in arrivo con la serie Reno 14

La compagnia cinese sta per lanciare i suoi primi auricolari Open Ear: lo rivela un dirigente dell’azienda, svelando anche il design. Ecco le prime immagini di OPPO Enco Clip, anche se per il momento si tratta dei bozzetti: il look è decisamente atipico e ricorda quello di un rivale targato Huawei.

OPPO Enco Clip sono i primi auricolari Open Ear del brand cinese: ecco le prime immagini

Crediti: OPPO

Il lancio delle nuove TWS OPPO Enco Clip è fissato per maggio, probabilmente nel corso della seconda metà del mese. Gli auricolari dovrebbero vedere la luce insieme alla serie OPPO Reno 14: si vocifera di un evento per il 23 maggio ma manca ancora la conferma ufficiale.

Le immagini degli auricolari sono state condivise da uno dei dirigenti di OPPO, ma si tratta di sketch. Aspettando foto e render, notiamo due dettagli importanti: per prima cosa si tratta di cuffiette Open Ear, che non vanno infilate all’interno del condotto uditivo. Sicuramente una manna dal cielo per chi trova fastidiosi i classici auricolari, in-ear o semi in-ear.

Crediti: OPPO

I bozzetti mostrano anche il design: si tratta di TWS a clip, una formato battezzato dalle Huawei FreeClip già nel 2023. Il particolare look a forma di orecchino è confortevole ed offre una presa salda, mentre lo stile Open Ear permette di ascoltare musica ed effettuare chiamate senza isolarsi dall’ambiente esterno.