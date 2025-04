OPPO A5 Pro ufficiale in Italia, sia in versione 5G che 4G e in offerta lancio

La compagnia cinese ha annunciato due novità per l’Italia: OPPO A5 Pro debutta in versione 5G e 4G, in entrambi i casi con una scocca impermeabile e ultra resistente (con tanto di certificazione militare). Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, insieme alle prime offerte lancio.

OPPO A5 Pro 5G/4G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Le due versioni dello smartphone sono identiche, fatta eccezione per il chipset e le colorazioni. Il design generale non cambia e il resto delle specifiche combacia per entrambi i modelli. Il punto di forza di OPPO A5 Pro è sicuramente la resistenza: si tratta di uno smartphone impermeabile certificato IP66, IP68, IP69 e MIL-STD-810H. Il telefono è protetto a 360° contro polvere, acqua (spruzzi ed immersioni), alte temperature e pressione, per una durabilità top.

Le tre colorazioni disponibili sono elegantissime e peculiari: Black Brown presenta una texture opaca e piacevole al tatto, mentre la finitura in pelle vegana di Olive Green dona al telefono una texture premium. Nella versione Feather Blue ritorna l’esclusiva finitura OPPO Glow, che aggiunge un effetto scintillante e luminoso, proteggendo allo stesso tempo il telefono da impronte e aloni.

Di seguito trovate le schede tecniche complete, con tutti i dettagli. OPPO A5 Pro 5G è disponibile all’acquisto a 279,9€ mentre la versione 4G costa 229,9€. La colorazione Black Brown è presente per entrambi, quella Olive Green è esclusiva della variante 5G mentre la Feather Blue solo per il device 4G. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Fino al 17 maggio 2025 ed esclusivamente su OPPO Store, OPPO A5 Pro 5G è acquistabile al prezzo di 280,9€ in bundle con una cover, un caricatore da 45W e OPPO Care Plus (che comprende 1 anno di protezione per danni allo schermo e danni accidentali causati dall’acqua). OPPO A5 Pro 4G viene proposto al prezzo di 230,99€ con inclusi una cover, un caricatore da 45W e la medesima copertura OPPO Care Plus.

OPPO A5 Pro 5G – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 164,82 x 75,73 x 7,76 per 194 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69 e MIL-STD-810H

Display Flat LCD a 8 bit da 6,67″ HD+ (1.604 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità fino a 1.000 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6300 a 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,4 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile (micro SD fino a 1 TB)

Batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida da 45W

Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con OV50D40 e profondità

Selfie camera GC08A8 da 8 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C 2.0, Speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15 Lite

OPPO A5 Pro 4G – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 164,82 x 75,73 x 7,76 per 194 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69 e MIL-STD-810H

Display Flat LCD a 8 bit da 6,67″ HD+ (1.604 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità fino a 1.000 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 a 4 nm Samsung

CPU octa-core 4 x 2,4 GHz – Cortex-A78 4 x 1,8 GHz – Cortex-A55

GPU Adreno 610

8 GB di RAM LPDDR4X

256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile (micro SD fino a 1 TB)

Batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida da 45W

Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con OV50D40 e profondità

Selfie camera GC08A8 da 8 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C 2.0, Speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15 Lite

