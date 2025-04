Opera presenta Browser Operator: la nuova AI che naviga sul web stupisce gli utenti

Le intelligenze artificiali nel corso degli ultimi mesi si sono dimostrate sempre più in grado di semplificare il lavoro quotidiano degli utenti, automatizzando azioni ripetitive e velocizzando i compiti assegnati. Anche Opera, il celebre browser, ha deciso di integrare un agente AI per la navigazione, in modo da mettere nelle mani degli utenti un potente strumento per ottimizzare e velocizzare i compiti di tutti i giorni.

Anche Opera ha il suo agente AI che naviga e completa task al posto degli utenti

Opera Browser Operator, attualmente in versione feature preview, è progettato per dare agli utenti i “superpoteri” durante la navigazione grazie all’intelligenza artificiale. Il concetto di base è molto è semplice: Browser Operator consente agli utenti di spiegare all’AI cosa devono fare e il browser svolge l’attività al posto loro, mantenendo però sempre il controllo dell’azione e soprattutto della privacy.

Questa nuova funzione AI, inoltre, non richiede l’utilizzo del cloud: tutti i calcoli e le azioni vengono svolte direttamente sul dispositivo dell’utente, in modo da salvaguardare i dati personali e la privacy. Al momento Opera Browser Operator è disponibile unicamente per un ristretto numero di tester, ma il rilascio pubblico sembrerebbe essere previsto già per il 2025.

In una presentazione dedicata alla stampa, inoltre, Opera ha mostrato per la prima volta dal vivo Browser Operator e le prime impressioni sono state piuttosto positive: questo Agente AI, infatti, è riuscito a stupire i presenti per velocità e precisione, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento delle pagine a la compilazione dei form.

