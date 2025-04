OpenAI presenta i modelli o3 e o4-mini: ragionamento avanzato e massima efficienza

Come annunciato da Sam Altman, la settimana di OpenAI continua ad essere caratterizzata da nuovi modelli che alzano l’asticella delle capacità delle intelligenze artificiali. Con la presentazione di o3 e o4-mini, infatti, la compagnia statunitense mette in campo due dei più avanzati con capacità di ragionamento, che in queste versioni viene addirittura applicato alle immagini.

Con i nuovi modelli AI arriva anche il ragionamento applicato alle immagini

Crediti: OpenAI

Il modello o3 è stato definito da OpenAI come “il più potente modello di ragionamento al mondo“, mentre o4-mini si configura come una soluzione piccola e veloce in grado di raggiungere ottime performance a costi molto bassi. Questi modelli, inoltre, sono i primi a poter applicare le capacità di ragionamento anche alle immagini, analizzandole nel dettaglio prima di stabilire cosa fare e quale risposta fornire all’utente.

Questa funzionalità può tornare molto utile quando si forniscono a ChatGPT dei progetti oppure delle mappe concettuali, in modo da ottenere informazioni precise e dettaglia al costo di qualche minuto di attesa in più. I modelli o3 e o4-mini, inoltre, saranno in grado di sfruttare tutte le funzioni attualmente presenti in ChatGPT, includendo anche la navigazione web e la generazione delle immmagini.

I nuovi o3 e o4-mini sono disponibili da oggi per gli utenti di ChatGPT Plus, Pro e Team, con le versioni o4-mini-high e o3-pro arriveranno probabilmente nel corso delle prossime settimane. Al momento, invece, non ci sono informazioni su quando gli utenti gratis potranno sfruttare questi nuovi modelli.

