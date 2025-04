OpenAI presenta GPT-4.1: nuovo modello di AI flagship, ma non tutti potranno usarlo

La grande settimana di annunci citata da Sam Altman è iniziata con il botto grazie alla presentazione del nuovo modello flagship di OpenAI. GPT-4.1 è il successore di GPT-4o ed offre capacità multimodali migliorate per mettere a disposizione degli sviluppatori un modello con ampia finestra contestuale e con una grande predisposizione alla scrittura di codice.

GPT-4.1, 4.1-mini e 4.1-nano ufficiali: ecco la nuova famiglia di modelli multimodali

Con una presentazione in diretta streaming, OpenAI ha annunciato l’arrivo di GPT-4.1, 4.1-mini e 4.1-nano, che andranno a comporre la nuova famiglia di modelli multimodali per gli sviluppatori. Queste AI, infatti, non saranno disponibili (almeno per il momento) in ChatGPT, ma potranno essere sfruttate unicamente tramite le API destinate agli sviluppatori.

Tutti e tre i modelli possono elaborare un contesto con 1 milione di token, includendo sia testo che immagini e video nel prompt. La generazione precedente, ovvero GPT-4o, sotto questo punto di vista era in grado di gestire soltanto fino a 128.000 token: si tratta quindi di un considerevole balzo in avanti per l’interazione con l’AI multimodale.

Abbiamo addestrato GPT-4.1 in modo che possa processare le informazioni in modo affidabili su tutto il contesto di 1 milione di token. OpenAI

Oltre ad essere più potente, GPT-4.1 è anche più economico: per un milione di token, infatti, i prezzi scendono considerevolmente rispetto a GPT-4o. Di seguito il listino completo dei prezzi tramite API.

GPT-4.1: 2$ input, 8$ output (1M token)

GPT-4.1-mini: 0.40$ input, 1.60$ output (1M token)

GPT-4.1-nano: 0.10$ input, 0.40$ output (1M token)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le