OpenAI contro Elon Musk, arriva la denuncia: “su di noi solo falsità”

Da diversi mesi ormai prosegue una battaglia tra Elon Musk, magnate statunitense proprietario di Tasla e X, e OpenAI, azienda leader nel settore dell’intelligenza artificiale che ha dato i natali al chatbot che tutti conosciamo come ChatGPT. Nel corso delle settimane, Musk ha denunciato OpenAI per il cambio di rotta da no-profit a for-profit che aiuterà l’azienda a continuare ad innovare, ma la compagnia statunitense sembra essere stanca dei continui attacchi ed è ha presentato una contro-denuncia.

La battaglia tra OpenAI e Musk si inasprisce: adesso c’è anche una contro denuncia

Crediti: The Seattle Times

OpenAI ha annunciato sui social di aver presentato una contro denuncia nei confronti di Elon Musk per fermare quelli che vengono reputati attacchi in malafede per rallentare l’azienda e controllare l’innovazione nel settore dell’AI per il proprio tornaconto personale. La compagnia guidata da Sam Altman non avrebbe intenzione di abbandonare il no-profit, almeno stando alle ultime dichiarazioni.

Ha diffuso false informazioni su di noi. In realtà ci stiamo preparando a costruire l’organizzazione no-profit più attrezzata che il mondo abbia mai visto OpenAI

Secondo OpenAI, l’obiettivo di Elon Musk è sempre stato quello di prendere il controllo della compagnia e fonderla con Tesla per trasformarla in un’azienda a scopo di lucro, ma quando non sarebbe riuscito nel suo intento, sarebbero iniziate le denunce e gli attacchi. La vicenda, quindi, si risolverà probabilmente in un tribunale statunitense, con un giudice che sarà chiamato ad arbitrare questa scomoda situazione.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le