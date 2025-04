Google costretta a vendere Chrome? OpenAI è pronta comprare il browser più famoso al mondo

Un processo antitrust che si sta tenendo negli Stati Uniti potrebbe molto presto ridefinire la forma del web, con cambiamenti che andrebbero a ridurre il monopolio di Google sulla ricerca e sui servizi online. Il Dipartimento di Giustizia americano, infatti, imputa alla compagnia di Big G una posizione predominante nel settore della pubblicità online, che potrebbe essere ridotta con la possibile vendita del browser Chrome.

OpenAI testimonia al processo contro Google: “siamo pronti a comprare Chrome”

Crediti: Google

In questi giorni, al processo è arrivata anche la testimonianza di Nick Turley, uno dei dirigenti di OpenAI, che ha aperto ad uno scenario completamente nuovo per quello che potrebbe essere il futuro del web. Il dirigente, infatti, ha annunciato che la compagnia statunitense sarebbe pronta ad acquistare Google Chrome, nel caso in cui il Dipartimento di Giustizia costringesse Big G a cedere il proprio browser.

La crescita esponenziale di ChatGPT Search in Europa, inoltre, potrebbe aprire a scenari di alta competitività nel settore della ricerca online: con un numero di utenti sempre maggiore e il più famoso browser web dalla propria parte, per OpenAI potrebbe essere davvero un’occasione d’oro per mettere i bastoni tra le ruote al monopolio di Google.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le