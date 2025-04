Settimana di grandi annunci per OpenAI e ChatGPT: tutte le (possibili) novità in arrivo

Quella appena iniziata potrebbe essere una settimana davvero importante per ChatGPT e OpenAI, almeno secondo quanto annunciato dal CEO della compagnia. Tramite i social, infatti, Sam Altman ha avvisato utenti ed appassionati di intelligenza artificiali di aspettarsi grandi cose da questa settimana pre-Pasquale, con le prime novità in arrivo già nelle prossime ore. Gli annunci sono avvolti nel mistero, ma qualcuno sembra aver trovato già le prime risposte su quelli che saranno i nuovi modelli svelati.

GPT o3, o4 e 4.1 in arrivo: saranno queste le grandi novità di ChatGPT?

Crediti: TestingCatalog

Nei giorni scorsi è emersa in rete l’indiscrezione del possibile (imminente) arrivo di ChatGPT con GPT-4.1, un nuovo modello che combina generazione e ragionamento per offrire agli utenti un’esperienza d’uso ricca e potente. La numerazione delle versioni, tuttavia, inizia a fare un po’ di confusione: OpenAI, infatti, ha già presentato GPT-4.5 e la versione 5.0 sembra essere prevista già per le prossime settimane.

we've got a lot of good stuff for you this coming week!



kicking it off tomorrow. — Sam Altman (@sama) April 13, 2025

Tra le altre novità, tuttavia, potrebbero esserci anche i nuovi modelli o3, questa volta in versione completa, e il nuovo o4-mini, i cui file sono stati scoperti già sui server della compagnia. Di seguito la lista completa dei nuovi modelli che potrebbero essere presentati questa settimana.

GPT o3

GPT o4-mini

GPT-4.1, 4.1 nano, 4.1 mini

Il primo annuncio sembra essere previsto già per la giornata di oggi, quindi basterà aspettare ancora qualche ora per scoprire cosa darà il via a questa settimana piuttosto importante per Sam Altman.

