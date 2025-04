OpenAI lancia la sfida a X di Musk: ChatGPT avrà il suo social network

I piani di OpenAI sembrano andare ben oltre la “semplice” intelligenza artificiale, stando ai rumor emersi in queste ore. Dopo aver lanciato una provocazione ad Elon Musk proponendo l’acquisto di X, la compagnia statunitense potrebbe davvero realizzare il proprio social network per sfidare i colossi del web, ovviamente il tutto alimentato dalla potenza dell’AI.

Stando all’ultimo report di The Verge, che aveva correttamente previsto l’arrivo di GPT-4.1, OpenAI starebbe lavorando alla realizzazione di un social network molto simile a Twitter/X, dotato addirittura di generazione delle immagini con l’AI direttamente nel feed. Il progetto sarebbe ancora nelle fasi iniziali, mentre Sam Altman starebbe iniziando a raccogliere feedback all’esterno della compagnia.

I dettagli per il momento sono scarsi e non sappiamo se l’intenzione di OpenAI sia quella di integrare il social network direttamente in ChatGPT oppure realizzare un’app separata. La popolarità, d’altronde, non manca di certo: in questi mesi, infatti, l’app è diventata la più scaricata al mondo grazie ai download su iOS e Android.

