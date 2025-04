Crescita esponenziale per ChatGPT Search in Europa: è la vera alternativa a Google?

Lanciato lo scorso anno come funzionalità aggiuntiva per il popolare chatbot, ChatGPT Search (conosciuto anche come SearchGPT) sembra proprio stia diventando una reale alternativa ai classici motori di ricerca come Google, almeno per quanto riguarda il territorio europeo. Un nuovo report pubblicato da OpenAI, infatti, ha mostrato una crescita esponenziale del numero di utenti attivi ogni mese: stiamo per assistere ad una vera e proprio rivoluzione della ricerca sul web?

Quasi 42 milioni di utenti al mese per ChatGPT Search in Europa

Crediti: OpenAI

In ottemperanza con il Digital Service Act dell’Unione Europea, OpenAI ha pubblicato in questi giorni un nuovo report sugli utenti attivi nei confini della Comunità, così da stabilire se dovesse o meno essere soggetto alle regole previste dalle legge. In Europa, ogni mese per gli ultimi sei mesi, in media 41.3 milioni di utenti utilizzano ChatGPT Search per cercare informazioni sul web con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Al raggiungimento dei 45 milioni di utenti mensili, la piattaforma dovrà permettere gli utenti di disattivare il sistema di profilazione, condividendo allo stesso tempo determinati dati con ricercatori ed autorità, per non infrangere il regolamento previsto dal DSA. Il dato più significativo, però, è sicuramente l’incredibile crescita avuta dal servizio in questi ultimi mesi: chi pensava il monopolio di Google non potesse essere scalfito, forse nei prossimi anni dovrà davvero ricredersi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le